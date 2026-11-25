Colosal.

Un auténtico recital de palos contra los inquilinos de La Moncloa y del Consejo de Ministros sanchista.

Nacho Cano convertió su paso por ‘Código 10′ (Cuatro) en un momento de confrontación directa.

El cantante, que ha sufrido una persecución constante por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, aprovechó la ocasión para devolver el golpe con un retrato sin filtros de lo que representa el PSOE en la actualidad.

Durante su entrevista, Nacho Cano no se anduvo con rodeos al describir la situación actual del partido socialista.

Calificó al PSOE como una banda criminal y extendió esa responsabilidad a quienes lo vayan a respaldar con su voto en las elecciones de este 29 de noviembre de 2026.

Recital de Nacho Cano en @Codigo10tv dejando al PSOE de Sánchez a la altura de una banda criminal y calificando a sus votantes de ser cómplices de ese crimen. pic.twitter.com/mtvhhHhkH4 — Luis Rioja (@miescano351) November 25, 2026

El mensaje central del artista

Nacho Cano le metió al PSOE de Sánchez a dos manos, igual que si estuviera en un concierto de Mecano con dos teclados a la vez:

Yo tengo un mensaje final para los votantes del Partido Socialista. Y es el siguiente. Pensad que no estáis votando al Partido Socialista. El Partido Socialista era una institución creada por Felipe González en el año 74, que empezó con 3.000 integrantes, ahora tiene como 356.000, y era una institución honorable y necesaria. Yo lo sé, porque en los años 80 fue cuando con Mecano hicimos nuestra fortuna y lo hicimos con ellos. El Partido Socialista no es el Partido Sanchista, no es esta panda. Uno de los crímenes más grandes que ha cometido Pedro Sánchez ha sido precisamente destrozar el Partido Socialista. Porque tiene que haber una alternancia. Igual que lo ha habido ahora, lo único bueno que ha tenido este gobierno de Pedro Sánchez es que el PP se ha podido regenerar. Y ahora tienes un partido con un equipazo, con un Feijóo que es un gestor cojonudo. Tienes también a VOX, que Abascal sabe poner las cosas en su sitio. Se han sabido colocar en una manera que es lo que tiene que ocurrir.

Sobre el PSOE actual, Nacho Cano no dudó en lanzarse a cuchillo: