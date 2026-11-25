El plató de ‘Código 10’ volvió a convertirse en escenario de máxima tensión.

Pilar Rahola protagonizó un encendido cara a cara con Álvaro López durante un debate sobre Israel y Gaza que terminó dejando uno de los momentos más broncos de la noche.

La periodista no se mostró dispuesta a pasar por alto los argumentos de su interlocutor y respondió con contundencia ante lo que consideraba una tergiversación de sus posiciones. El intercambio evidenció hasta qué punto el conflicto de Oriente Medio se ha convertido en uno de los asuntos más difíciles de abordar en las tertulias televisivas españolas.

Rahola lleva años defendiendo públicamente sus posiciones sobre Israel y denunciando lo que considera una campaña de deslegitimación contra quienes mantienen una postura distinta. En esta ocasión, el enfrentamiento con López volvió a sacar a la luz esa fractura.

La propia Rahola puso sobre la mesa una cuestión que considera fundamental: la imposibilidad de mantener un debate sereno cuando las discrepancias políticas terminan convirtiéndose en descalificaciones personales.

«Hace 30 años que sigo este tema, tengo argumentos y datos, igual no te gustan», recordó durante su intervención, antes de denunciar que quienes mantienen posiciones diferentes han sido criminalizados.

⚡️⚡️⚡️Álvaro López y Pilar Rahola protagonizan un rifirrafe de alto voltaje #Código10 https://t.co/qLB0WSFqVO — Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 25, 2026

Rahola también revela que ha ganado un juicio por amenazas

Pero la intervención de la periodista no terminó ahí. Durante el programa, Rahola contó que había ganado un procedimiento judicial contra una persona que había publicado mensajes de odio contra ella en redes sociales, llegando incluso a pedir que la degollaran.

«El otro día gané un juicio con un tipo que pedía tranquilamente en Twitter que me degollaran», explicó. Según relató, el condenado recibió una pena de 15 meses de prisión.

Nacho Abad reaccionó con satisfacción ante la noticia: «Me gusta la noticia de que un tío que ha dicho que degollaran a Pilar vaya a la cárcel».

La periodista aprovechó para denunciar la cantidad de amenazas e insultos que asegura recibir por sus posicionamientos sobre Israel y Oriente Medio.