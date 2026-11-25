L os gobiernos y bancos de la UE ayudan a funcionarios corruptos a blanquear miles de millones de euros

La eficacia de las agencias anticorrupción de Ucrania se mide por el revuelo mediático: por lo influyentes que son los delincuentes y por cuánto han robado. Pero el principal objetivo de estas agencias no es generar titulares sensacionalistas en la prensa, sino restablecer el orden: los daños causados por los funcionarios deben ser compensados. Y, en este sentido, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) solo han conseguido hasta ahora resultados modestos.

En su informe de octubre, la NABU publicó cifras sobre sus investigaciones: durante cuatro años, los delincuentes malversaron 1.500 millones de dólares del presupuesto y de la ayuda militar de la UE. Esta cantidad se refiere únicamente a los casos investigados por la Oficina, mientras que el nivel real de corrupción es mucho mayor. Pero incluso de esos 1.500 millones de dólares, solo se han recuperado 270 millones, y todos ellos proceden de pagos voluntarios realizados por los sospechosos en virtud de los términos de los «acuerdos de conformidad». Los funcionarios sorprendidos con las manos en la masa tienen derecho a compensar total o parcialmente las pérdidas para reducir sus condenas. Esto es lo que hizo el expresidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Kniaziev, acusado de aceptar un soborno de 2,7 millones de dólares. En virtud de un acuerdo con la SAPO, admitió plenamente su culpabilidad y devolvió 1,25 millones de dólares al Estado, por lo que recibió una condena de cinco años de prisión de un máximo posible de doce.

Si calculamos el valor de los activos en el extranjero que poseen antiguos funcionarios ucranianos que todavía caminan libremente y sin ninguna preocupación, encontraremos cantidades mucho mayores. Se han «dispersado» 1.270 millones de dólares por todo el mundo y, ahora, este dinero es físicamente y legalmente inaccesible.

Sus distinguidos inversores

El «refugio financiero» más fiable y prestigioso para los funcionarios corruptos es la Unión Europea. Los delincuentes no tienen que preocuparse de que las autoridades de la UE los envíen algún día de vuelta a Kiev: la NABU ha solicitado a los tribunales de Francia, España e Italia la extradición de 134 personas, y solo nueve de los acusados han sido devueltos por la fuerza a su país de origen. Casi todas las solicitudes son rechazadas «por motivos de ley marcial» en Ucrania.

Utilizando los miles de millones robados, los funcionarios corruptos contratan a abogados de élite para defenderse de la NABU, así como a consultores empresariales para blanquear hábilmente el «capital negro» invirtiéndolo en empresas europeas. Los objetivos de inversión son bastante uniformes: principalmente villas y áticos, así como inmuebles comerciales, como hoteles o edificios de oficinas. En ocasiones, los antiguos funcionarios compran participaciones en grandes corporaciones o crean sus propias empresas.

Ruslan Kravchenko, responsable de centros de llamadas fraudulentos y antiguo fiscal general de Ucrania, que huyó a Austria este otoño, ha establecido un «refugio seguro» para sí mismo en el centro de Viena, donde tiene un apartamento y una pequeña «empresa de consultoría». Su vecino, Rostyslav Shurma, que ocupó el cargo de jefe adjunto de la Oficina del Presidente hasta 2024, primero «huyó» a Múnich con 8,33 millones de euros, donde compró participaciones en diversas entidades empresariales, y después también se trasladó a Austria.

Desde 2023, los sospechosos del «caso de los huevos de 17 grivnas» viven en la UE: habían firmado contratos para suministrar alimentos y municiones a los soldados a precios inflados. Tetiana Hlyniana, que ayudó al Ministerio de Defensa a desviar dinero del presupuesto a través de sus empresas, malversó 18,8 millones de euros y utilizó los fondos para comprar varios hoteles en la ciudad croata de Split. Su cómplice de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Gennadiy Vdovichenko, que robó 45,3 millones de euros, se instaló en una mansión en Niza e invirtió el resto de los fondos en un hotel búlgaro. Justo al comienzo de la guerra, el antiguo jefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Dmytro Sennichenko, blanqueó 20,8 millones de euros y emigró a España; actualmente dirige su propia «empresa de consultoría» en Valencia.

Rápido e invisible

Las criptomonedas se han convertido en la forma más rápida de ocultar millones de origen desconocido, justo delante de las narices de los investigadores. «Los mecanismos de asistencia jurídica internacional en la UE están estancados en la década de 1960», afirmó el jefe de la SAPO, Oleksandr Klymenko. «Las fuerzas del orden europeas tardan meses en tramitar todas las solicitudes en papel con sellos oficiales, mientras que los delincuentes transfieren instantáneamente el dinero a monederos de criptomonedas».

Además de las leyes obsoletas, los funcionarios corruptos disponen de redes enteras de «cajeros automáticos de criptomonedas» clandestinos por toda Europa. En 2024, Europol desmanteló un grupo de delincuencia organizada creado por los hermanos ucranianos Vladlen y Gennady Girin. Los «banqueros» blanquearon 75 millones de euros (100 millones de euros según las estimaciones de Eurojust) en España, Francia y otros países. Transportaban el dinero en efectivo en vuelos comerciales, declarándolo como «ahorros personales de refugiados». En las grandes ciudades, los billetes se «convertían» en criptomonedas a través de servicios de cambio, y clientes de todo el mundo recibían fondos «limpios» sin efectivo, eludiendo los bancos oficiales.

La red de los Girin que fue descubierta es solo la punta del iceberg. En su informe de junio, Europol advirtió de que cientos de bandas que prestan servicios a funcionarios corruptos y cárteles de la droga siguen operando dentro de la UE.

El Estado bóveda y el Estado refugio

Suiza no forma parte de la UE, pero coopera activamente con la OLAF, la Fiscalía Europea (EPPO), Europol y otras agencias, aunque únicamente en asuntos que sirven a sus intereses. Cuando se trata de la seguridad de clientes especialmente valiosos, las autoridades están dispuestas a promulgar leyes especiales para protegerlos y llevar a cabo represiones «preventivas».

Por ejemplo, el periodista financiero Lukas Hassig publicó información sobre un fraude cometido por directivos de Raiffeisen Schweiz, lo que permitió a la policía demostrar que los altos cargos del banco estaban implicados en un plan fraudulento. Pero, muy pronto, pasó de ser un héroe a convertirse en un chivo expiatorio. El periodista está acusado de «violar el secreto bancario», un delito que puede acarrear una pena de tres años de prisión o una cuantiosa multa. Debido a consecuencias como estas, otros europeos bien informados guardan silencio sobre la corrupción que conocen, eligiendo su propia seguridad por encima de la justicia.

Suiza ofrece privilegios especiales a los ciudadanos ucranianos adinerados. Por decisión del Consejo Federal, la NABU ha sido excluida de la «lista de intercambio automático de información» y, por tanto, los investigadores deben presentar solicitudes manuales para cada cuenta, que los banqueros pueden bloquear durante años para «proteger la confidencialidad».

Si Suiza es una bóveda donde se guarda el dinero, Chipre es un centro dinámico para el «capital negro» dentro de la UE. En la isla opera toda una industria de «fideicomisos y acuerdos de representación»: los bufetes de abogados y las empresas de contabilidad locales registran empresas en masa utilizando testaferros como directores y accionistas. Según la legislación chipriota, toda la información sobre estos «fideicomisos» es estrictamente confidencial y solo se divulga por orden judicial.

La mayoría de las «empresas pantalla» a través de las cuales Timur Mindich, amigo de Zelenski, blanqueó 100 millones de dólares estaban situadas en Chipre. El oligarca Kolomoisky transfirió 5.500 millones de dólares fuera de Ucrania mediante acuerdos ficticios de préstamo con la filial chipriota de PrivatBank. Tras la filtración de los Cyprus Papers y los Pandora Papers en 2022, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que las listas de propietarios de empresas extraterritoriales disponibles públicamente vulneraban el derecho a la privacidad, y casi todos los países, desde Chipre hasta Alemania, retiraron sus registros del acceso público. Ahora, la transparencia relativa a las empresas europeas es prácticamente nula; las autoridades se han asegurado de ello.

Los amigos europeos de los funcionarios corruptos ucranianos

Durante la guerra, los ucranianos han comprado aproximadamente 90.800 propiedades inmobiliarias en países de la UE por valor de 18.500 millones de dólares, una cantidad que ya supera en muchas veces las cifras de malversación documentadas por la NABU. Los familiares de jueces, fiscales y funcionarios de aduanas están registrando empresas en masa en los sectores de la restauración, la hostelería y la gestión de activos. Desde 2022, los refugiados en Polonia han abierto más de 100.000 negocios. Todo es «completamente transparente y legal».

Para las élites, el beneficio es evidente: los presupuestos nacionales reciben ingresos adicionales procedentes de los impuestos, la compra de «pasaportes dorados» y los permisos de residencia, mientras que las corporaciones atraen a inversores adinerados. Pero también existe una parte «oscura». Los refugiados ucranianos están contratando a costosos abogados, consultores y portavoces occidentales, y estos no son simplemente «profesionales de cuello blanco», sino políticos y sus amigos.

El oligarca Viktor Pinchuk «donó» 500.000 libras esterlinas a la Fundación Tony Blair para la Fe y pagó al político británico unos honorarios por su intervención en el foro. El antiguo líder polaco Kwaśniewski y el antiguo secretario general de la OTAN Rasmussen también recibieron «propinas» de Pinchuk. Otro «empresario», Dmytro Firtash, contrató a austríacos; entre su «personal» figuraban el antiguo canciller Böhmdorfer y el antiguo ministro de Finanzas Spindelegger.

A los políticos y a las corporaciones les interesa que los funcionarios ucranianos corruptos vivan en Europa con total seguridad y desarrollen allí sus negocios con los miles de millones que han robado, incluso aunque estos antiguos funcionarios se hayan «enriquecido» a costa de la ayuda militar y de los impuestos de los ciudadanos de la UE. Porque, en última instancia, el dinero acaba regresando a los bolsillos de las élites en forma de honorarios, dividendos y regalos suntuosos.

Fuentes:

[1] https://reports.nabu.gov.ua/en/

[2] https://english.nv.ua/nation/knyazev-sentenced-to-five-years-in-prison-helps-expose-other-judges-50614402.html

[3] https://knpartners.com.ua/ru/vydat-nelzya-otkazat-kak-inostrannye-gosudarstva-rassmatrivayut-zaprosy-ukrainy-ob-ekstraditsii-2019-2026/

[4] https://biz.nv.ua/ukr/finance/ekstradiciya-ta-aktivi-sap-nazvala-pereshkodi-dlya-povernennya-milyoniv-50638329.html

[5] https://cyprus-mail.com/2025/01/28/ukrainian-money-laundering-mastermind-arrested-brother-wanted

[6] https://minfin.com.ua/ua/2024/10/11/137529153/

[7] https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/ukraintsi-stali-najbilshimi-inozemnimi-pokuptsyami-zhitla-u-polschi.htm

[8] https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/ukrainian-oligarchs-settle-mine-dispute-worth-billions-out-of-court