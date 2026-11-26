La periodista y analista política Bea Talegón cargó con dureza este martes 25 de noviembre contra el PSOE de Pedro Sánchez durante su intervención en el programa ‘Horizonte’, de Cuatro. Talegón tachó de “deplorable” la estrategia electoral del partido, centrada en bailecitos, simplificaciones y el recurso a Begoña Gómez para rascar votos, y denunció que el nivel de la formación se ha hundido hasta convertir la política en una “guerra de trincheras absurda”.

En una intervención contundente, Talegón explicó su desencanto personal con el partido en el que militó en su juventud. “Me parece que ha bajado tanto el nivel. Están, en primer lugar, y esto no me gusta, porque parece que viven anclados en estas pelis guerra civilistas de los bandos”, afirmó. Recordó que en su etapa idealista “leímos los discursos del Che, los libros de Chomsky” y que “nos emocionaba”, pero que con el tiempo aprendió a “reposar las cosas”.

La analista señaló que abandonó el PSOE en 2015 tras ver “la hecatombe desde dentro”. Según explicó, en ese momento “pesaba mucho más el palmeo, el trepa, hacerle la ola a este señor”. Denunció que se acabó con la formación interna y con la búsqueda de lo que significa realmente la socialdemocracia: “el respeto como herramienta fundamental para el adversario en política”.

💥Bea Talegón @BeatrizTalegon sobre el mitin de Loles León a favor de Pedro Sánchez, y la socialdemocracia «Solamente saben alimentar odio, están haciendo una guerra de trincheras absurda, somos el hazmerreír a nivel europeo» #Horizonte https://t.co/QJu4foJMTd — Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 26, 2026

Talegón fue especialmente crítica con el uso de Begoña Gómez en campaña: “Begoña, a nivel de campaña política, están destrozando todo lo que nos explicaron en su momento”. Como ciudadana, aseguró estar preocupada porque “solamente saben alimentar odio” y “están haciendo una guerra de trincheras absurda que en una democracia europea no cabría”.

“Somos el hazmerreír, tanto bailecito, tanta simplificación, tanto utilizar a la gente como si tuviera doce años, es deplorable”, sentenció. A su juicio, el partido está “desesperado” y, al no haber leído ni formado a sus cuadros, “no tienen de dónde sacar recursos”.