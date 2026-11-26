Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea necesario, afirma Carmelo Jordá en su columna, publicada el 25 de noviembre de 2026 en Libertad Digital. El autor presenta estas elecciones como una cita crucial para el futuro de la democracia en España y conecta su alerta con el insistente título Voten ahora o arrepiéntanse para siempre.

La idea principal es clara: una nueva mayoría para el actual presidente podría, según el columnista, consolidar prácticas políticas que él considera dañinas para las instituciones. Jordá plantea esta convocatoria no como un mero trámite electoral, sino como un momento crucial cuyos efectos podrían perdurar a lo largo de varias generaciones.

“Pedro Sánchez está dispuesto a todo, no tiene ningún freno. Así que si los últimos tres años han sido un asalto permanente a las instituciones y a la democracia misma, imaginen lo que podría ser una nueva legislatura en la que todas las tropelías hasta ahora fuesen refrendadas por las urnas.”

Este fragmento captura la esencia de la columna: una crítica mordaz al presidente y una reflexión sobre los últimos años marcada por la erosión de los controles democráticos. Jordá enfatiza que el problema no reside únicamente en las decisiones específicas del Gobierno, sino en el efecto de validación que tendría una victoria electoral. En este contexto, las urnas no corregirían las controversias pasadas; las autenticarían políticamente.

Jordá expande su advertencia al ofrecer una perspectiva histórica sobre la estabilidad en el poder. Su argumento señala que, una vez que un proyecto político se consolida, resulta extremadamente complicado desbancarlo. Por ello, hace un llamado a la movilización inmediata del electorado:

“No habrá vuelta atrás, no habrá quien le pare, lo creo sinceramente, al menos no en décadas: el socialismo es casi inexpugnable una vez se ha instalado en el poder, no hace falta que les ponga ejemplos porque ya los tienen ustedes en la cabeza.”

Esta afirmación no se sustenta en una comparación exhaustiva de gobiernos ni en una lista de precedentes. Más bien, funciona como un llamado emocional y político al lector. España se presenta como un país en una encrucijada: o cambia su rumbo a través del voto o acepta una prolongada era de hegemonía socialista.

La elección como última oportunidad

El columnista insiste en que el momento presente brinda una oportunidad única para corregir el resultado de 2023. Esta interpretación transforma el acto de votar en un acto de justicia política y sitúa la responsabilidad en los partidos, pero también en los ciudadanos.

“La historia nos ha dado la oportunidad de enmendar un error terrible de 2023 y darle a España una última ocasión para mantener nuestras libertades y una cierta prosperidad.”

La elección de términos como “error terrible”, “libertades” y “prosperidad” amplifica la fuerza del mensaje. Jordá no restringe el debate a la composición del Congreso: vincula el resultado con el modelo institucional, la seguridad jurídica y las condiciones materiales del país. De esta manera, la columna oscila entre la crítica política y la advertencia generacional.

Su llamada se extiende también a aquellos que desconfían de las opciones más visibles. El autor critica la abstención motivada por el cansancio, las propuestas minoritarias y el escaso entusiasmo hacia Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal. Su razonamiento se basa en lo práctico: aunque el votante no se sienta completamente representado por una opción, la falta de participación podría acarrear mayores consecuencias.

Jordá otorga especial relevancia a la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. En su texto, resalta que no sería lo mismo que el próximo Ejecutivo se sustentara con 176 diputados o con un número superior, aunque alcanzar esa cifra mínima sea el objetivo fundamental:

“Aunque parezca que está todo ganado, no se confíen y no se despisten. Para empezar, porque estamos ante el político con traje de tiranuelo menos de fiar desde Godoy, más o menos; para seguir, porque no es lo mismo que el nuevo Gobierno se asiente sobre una mayoría de 176 diputados que sobre una de 200, aunque lo esencial sea llegar a 176; y para terminar, porque, insisto, no habrá otra oportunidad.”

La mención a Godoy añade una comparación histórica llena de intención retórica. No busca establecer un paralelismo académico, sino amplificar la desconfianza hacia Pedro Sánchez. Al cierre, se refuerza el eje central de toda la columna: la sensación de que el margen para rectificar se reduce y que la participación electoral será crucial.

Así, la pieza concluye transformando el acto de votar en un imperativo cívico. Pagar impuestos, protestar en las redes sociales o expresar descontento no sustituye, en la fecha señalada, estar presentes en las urnas. Para Jordá, el 29-N se asocia con una decisión cuyo eco podría quedar presente durante años. El mensaje final es tajante: hay que participar ahora o, de lo contrario, asumir el coste político de haber elegido el camino de la inacción.