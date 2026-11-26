¡No va más!

Esta noche, a las 22:00, Pedro Sánchez se enfrenta al último gran examen de su larga y agotadora etapa al frente del Gobierno. El debate a cuatro con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau no es un simple acto de campaña: es el momento en el que el candidato socialista se va a quedar sin coartadas. Después del cara a cara de la semana pasada, en el que la mayoría de los espectadores y analistas dieron por ganador a Feijóo con claridad, el presidente llega a este encuentro con el aliento de sus propios fieles en el cogote y con una mochila de escándalos que pesa más que cualquier programa electoral.

El 29-N está a la vuelta de la esquina y las encuestas privadas, antes de la veda, no dejaban lugar a dudas: PP y VOX suman holgadamente por encima de los 176 escaños necesarios para gobernar. Sánchez habla de «mayoría progresista al alcance de la yema de los dedos» y de una movilización del 75 %, pero la realidad es otra. El PSOE arrastra el desgaste de una legislatura sin presupuestos nuevos, de una amnistía que dividió al país y de una cascada de casos que han minado su credibilidad. El debate de esta noche es la última oportunidad para intentar cambiar el relato. Y, a la vista de lo visto hasta ahora, tiene todas las papeletas para confirmarlo y enterrarlo.

El cara a cara del 19 de noviembre de 2026 ya dejó al PSOE en estado de shock. Sánchez optó por un tono contenido, casi apático, que sus propios compañeros calificaron de descafeinado. Feijóo le marcó el ritmo en vivienda, corrupción y gestión, y el presidente se limitó a defenderse sin conseguir marcar gol. Esta noche el escenario es aún más hostil: tendrá que lidiar no solo con el candidato popular, sino también con Santiago Abascal, que no le va a perdonar ni un segundo de contradicción, y con Colau, cuya presencia en el Frente Amplio complica aún más el relato unitario de la izquierda. Los bloques temáticos —vivienda, economía, servicios públicos, corrupción y migración— son precisamente los terrenos en los que el Ejecutivo ha acumulado más críticas.

La vivienda es el gran talón de Aquiles. Después de años de promesas, el acceso a la vivienda sigue siendo una emergencia para millones de españoles, especialmente jóvenes. Sánchez tendrá que explicar por qué los precios no dejan de subir, por qué las medidas adoptadas no han dado resultados visibles y por qué, en plena campaña, sigue hablando de remontada cuando los datos de los portales inmobiliarios y de los sindicatos no acompañan. Feijóo y Abascal van a entrar a matar con cifras y con propuestas concretas; Colau, por su parte, le recordará que el modelo que ella impulsó en Barcelona no es exactamente el que Moncloa defiende ahora. El presidente se va a encontrar en el fuego cruzado.

Pero el bloque que más daño puede hacerle es el de la corrupción y la regeneración democrática. El caso Ábalos sigue muy presente en la opinión pública. Los audios en los que el exministro y Koldo hablaban de mujeres como si fueran mercancía, las contrataciones dudosas y las referencias a la prostitución han dejado una mancha difícil de borrar. Sánchez pidió perdón en su momento y calificó aquellas conversaciones de “repugnantes”, pero la sombra sigue ahí. A ello se suma el caso de Begoña Gómez, con juicio oral abierto por tráfico de influencias y malversación, y las imágenes recientes de la esposa del presidente encabezando una manifestación del 25-N y gritando «un bote, dos botes, machista el que no bote». El contraste entre ese espectáculo y los escándalos de prostitución en el entorno del partido es demasiado evidente. Abascal no va a desaprovechar la oportunidad de recordarlo, y Feijóo tampoco.

La economía tampoco le va a dar tregua. La inflación acumulada, el déficit, la deuda y la falta de presupuestos han dejado al Gobierno en una posición débil. Sánchez intentará hablar de creación de empleo y de recuperación, pero tendrá que responder por qué España sigue lejos de los niveles de productividad y por qué las familias siguen notando el peso de los precios. En migración y política exterior, el debate se polarizará aún más. Abascal llevará el discurso de control de fronteras y de rechazo a la inmigración ilegal, mientras Sánchez tratará de mantener el equilibrio entre su base progresista y la realidad de los barrios y ciudades que sienten la presión.

Lo que se juega esta noche no es solo un debate televisivo: es el final de un ciclo. Sánchez ha sobrevivido a mociones de censura, a crisis internas y a una pandemia, pero llega a este 29-N con un desgaste acumulado que ya no se puede maquillar con eslóganes. El debate a cuatro no va a ser el escenario de una remontada milagrosa. Va a ser el lugar donde se confirmen las debilidades que ya se vieron en el cara a cara: falta de argumentos contundentes, dificultad para defender el balance de la legislatura y una incapacidad creciente para conectar con el votante medio que está harto de escándalos y de promesas incumplidas.

Si Sánchez sale de esta noche peor de lo que entró —y todo apunta a que así será—, el domingo 29 de noviembre será el último capítulo de su etapa en La Moncloa. El debate no va a enterrar solo a un candidato: va a certificar el final de una forma de hacer política basada en la polarización permanente y en la resistencia a rendir cuentas. España está lista para pasar página. Y esta noche, frente a las cámaras, Sánchez tendrá que enfrentarse a la evidencia de que ya no tiene más margen para seguir remando a contracorriente.