Son las 20.00 del jueves 26 de noviembre de 2026, y esta tarde, pase lo que pase, será historia de la televisión y la política en España.

Se vuelven a enfrentar en un debate televisivo Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contra Pedro Sánchez, con la testimonial aparición (¿quién la ha invitado?) de Ada Colau.

El show en ‘La Retaguardia’ especial del debate a 4 está servido, de la mano de Eurico Campano, Alfonso Rojo, Josué Cárdenas, Adriana González y las entrevistas al diputado popular Sergio Brabezo y al portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster.

Primero una amplia previa recabando todo lo que puede ser este encuentro televisado, incluyendo la llegada de los candidatos y protagonistas, y por último, el debate puro y duro junto a las reacciones y análisis de las caras más reconocibles de Periodista Digital.

La campaña rumbo a las elecciones del 29 de noviembre se calienta en su recta final y no olviden lo que pasó hace una semana en el debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez, que fue absolutamente tremendo para el popular y terrible para el socialista. ¿Sadrá de nuevo con más tilas de la cuenta esta vez? De ser así, ya se pueden ir relamiendo los dos candidatos a su derecha…

MINUTO DE ORO

Feijóo fulmina a Sánchez desde el minuto 1, restregándole en la cara la corrupción y la pésima gestión de estos ocho años, marcados por los escándalos de sus hombres de confianza. Además, volvió a preguntarle por la financiación de su campaña de primarias.

«La vivienda va a ser nuestra prioridad la próxima legislatura». Amiga date cuenta… El objetivo es claro: construir un millón de viviendas. https://t.co/accyQhUan8 — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

Por su parte, Abascal inició con fuerza el debate al recordar la situación que atraviesan Ceuta y El Hierro. Además, tras un reproche de Ada Colau, envió un tremendo zasca a la catalana: «Hay que respetar las reglas», le dijo en referencia a la intervención no permitida durante la primera intervención de los candidatos.

VIVIENDA

El popular ha descolocado a Sánchez al afearle su falta de gestión en materia de vivienda. Recordó que, de cara a las elecciones de 2013, el socialista había prometido que esta sería la «Legislatura de la vivienda». «Amiga, date cuenta», le ha soltado el gallego. Además, afeó el uso torticero del caso de la fallecida Maricarmen para utilizarlo como excusa para convocar elecciones: «Si quiere darle un nombre de mujer a sus políticas, mejor use el de Jésica o el de Andrea, que las conoce».

Primer ZASCA de FEIJÓO al trilero PEDRO SÁNCHEZ: «Usted ha convocado elecciones para parar los sumarios judiciales que le están investigando» #DebateA4RTVE https://t.co/bE9yJHU6pr — Oposición al WOKE 🇪🇸 (@eldelaoposicion) November 26, 2026

La cosa no le gustó al marido de Begoña, que tiró de la violencia de género para desviar el tema.

Abascal se mostró todavía más desafiante cuando, tras los señalamientos de Colau y Sánchez por no sumarse a la condena del asesinato de una mujer, respondió: «No voy a hablar de lo que me ordenen Sánchez y la señora Colau». El líder de VOX siguió atizando al líder del PSOE por usar a la catalana para el «trabajo sucio».

«Ahora hágase el ofendidito si quiere», le espetó cuando mostró su impostada indignación.

ECONOMÍA Y FISCALIDAD

Abascal desmonta el relato de éxito económico de Sánchez y sus terminales mediáticas, resaltando que esos buenos resultados corresponden a cifras macroeconómicas que no permean a los españoles y que, en estos ocho años, solo se han beneficiado los más ricos.

También criticó las políticas aplicadas de forma ideológica, como el cierre de las centrales nucleares, y propuso reducir a la mitad la financiación pública de los partidos.

Mientras tanto, Feijóo afeó que el marido de Begoña sacara pecho del nombramiento de Hernández de Cos como relevo de Lagarde al frente del BCE, recordando cómo lo criticaba cuando era gobernador del Banco de España y los datos del organismo desmontaban su relato.

El popular citó una batería de datos «aterrizados» que reflejan el aumento del coste de la vida desde que gobierna Sánchez, como el incremento del precio de la pizza favorita del socialista. Además, cuando Colau entró a intentar provocarle, le dio dos zascas tremendos: el primero, recordando cómo han subido el SMI por decreto ley; después, les afeó que manejen a los sindicatos.

Otro bofetón llegó cuando le dijo que, más que un presidente, parece un tertuliano por su falta de asunción de responsabilidades ante la situación actual.