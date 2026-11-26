O es que se está cubriendo de gloria en lo que queda de campaña o es que ya sabe lo que hay, y para lo que le queda en el convento…

Durante su visita a la casa del youtuber Plex, Pedro Sánchez lanzó una polémica explicación sobre algunas de las trágicas muertes ocurridas en la DANA de 2024 en Valencia y alrededores.

El presidente del Gobierno señaló que la gente bajó a los garajes a sacar los coches cuando vio el riesgo de inundaciones, entre otras cosas, por la falta de educación en protección civil de los españoles. En la entrevista con Plex el líder socialista defendió que esa carencia formativa explica el comportamiento de muchas víctimas.

La afirmación ha circulado rápidamente en X y ha desatado una fuerte reacción. El post que recoge el fragmento del vídeo resume el mensaje principal: «Pedro Sánchez le dice a Plex que la culpa de los muertos de la DANA es porque la gente bajó a los garajes por la falta de educación en protección civil de los españoles». La declaración llega meses después de las inundaciones que afectaron especialmente a Valencia y ha reavivado el debate sobre la gestión de la catástrofe.

Pedro Sánchez le dice a Plex que la culpa de los muertos de la DANA es porque la gente bajó a los garajes por la falta de educación en protección civil de los españoles. pic.twitter.com/V3vHYz1Xq5 — Javi Oliveira (@javioliveira) November 26, 2026

Las palabras que más han dolido

El tono del presidente ha sido calificado de «indecente» por numerosos usuarios. La idea de trasladar la responsabilidad a los ciudadanos que buscaron refugio en los garajes ha provocado indignación inmediata. Algunos mensajes destacan la falta de empatía y el intento de eludir cualquier autocrítica institucional.

«Este hijo de la grandísima es capaz de decir que la culpa es del agua por no ser respirable, es que me cago en mi puta calavera.»

— @ManuelRobles357

Otros usuarios defienden que España carece de cultura preventiva ante emergencias, al estilo de países como Japón, aunque la mayoría de las respuestas rechaza la forma en que Sánchez expuso el argumento.

Reacciones en la red

Los comentarios más compartidos se centran en la dureza del mensaje. Una usuaria resumió el sentir de muchos al escribir: «En Urda el culpable fue el trabajador de Atocha, en la dana los ciudadanos que bajaron el garaje…es un cretino miserable». Otro tuitero ironizó sobre la posibilidad de culpar incluso al agua por no ser respirable.

La entrevista forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez para acercarse a creadores de contenido y ha terminado por amplificar la controversia en lugar de suavizarla. Las cifras de engagement del post original superan los tres mil likes y seiscientas respuestas en pocas horas, con un tono mayoritariamente crítico hacia el presidente.

Las respuestas más duras coinciden en que culpar a la ciudadanía por su falta de formación resulta especialmente hiriente tras una tragedia que dejó decenas de muertos y daños millonarios.