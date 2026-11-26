José María Olmo lanzó este miércoles 25 de noviembre de 2026 un contundente reproche contra Begoña Gómez durante su intervención en ‘Horizonte’ (Cuatro). El periodista puso el foco en la presencia de la mujer de Pedro Sánchez en los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde apareció sujetando una pancarta y participando en la movilización con un micrófono.

Olmo fue especialmente crítico con la imagen de Gómez y cuestionó la contradicción entre el discurso que mantiene públicamente y el papel que, en su opinión, ha desempeñado desde que Sánchez llegó a La Moncloa. «Representa el machismo», vino a sostener el periodista, al considerar que la esposa del presidente encarna precisamente aquello que asegura combatir.

La crítica partió de una afirmación que la propia Begoña Gómez ha defendido en distintas ocasiones: no querer ser conocida como «la mujer de». Sin embargo, para Olmo, sus actuaciones desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno demuestran justamente lo contrario. A su juicio, buena parte de las oportunidades que ha conseguido están directamente relacionadas con su condición de esposa del jefe del Ejecutivo.

José María Olmo: «Begoña Gómez representa justamente el machismo. Ella todo lo que hizo fue gracias a ser la ‘mujer de’…» @josemariaolmo #Horizonte https://t.co/Z0CcrY18js — Horizonte (@HorizonteCuatro) November 25, 2026

Los negocios privados de Begoña Gómez, en el centro de las críticas

El periodista recordó las informaciones sobre los negocios privados de Begoña Gómez y las controversias que surgieron alrededor de sus actividades profesionales. Olmo aseguró conocer bien el asunto y situó el origen de las investigaciones periodísticas en la publicación de informaciones sobre esas actividades.

En este contexto, cuestionó los vínculos profesionales de Gómez y puso como ejemplos el contrato con el Instituto de Empresa, sus contactos y reuniones en el ámbito europeo y su relación con la Universidad Complutense de Madrid.

Especialmente crítico se mostró con la cátedra que dirigió en la universidad pública madrileña. Según su planteamiento, Gómez habría aprovechado su posición institucional para convocar en La Moncloa al rector de la Complutense y conseguir una oportunidad académica que, en otras circunstancias, difícilmente habría estado a su alcance.

Para Olmo, todos estos episodios reflejan una trayectoria profesional marcada por los privilegios derivados de su relación con el presidente del Gobierno.

«Las mujeres que han llegado solas se sentirán ofendidas»

Otro de los argumentos del periodista estuvo dirigido a las mujeres que han construido sus carreras profesionales sin contar con el respaldo de una posición privilegiada.

Olmo consideró que millones de españolas que han conseguido llegar lejos por sus propios méritos, esfuerzo y sacrificio pueden sentirse ofendidas al contemplar a Begoña Gómez encabezando una movilización feminista y sujetando una pancarta.

El periodista incidió en que la presencia de Gómez en ese escenario tampoco se entendería sin su condición de esposa del presidente. En su opinión, si no estuviera casada con Pedro Sánchez, no ocuparía ese lugar ni tendría el protagonismo que ha adquirido en la movilización.

El contraste entre sus argumentos de seguridad y su presencia en la manifestación

Olmo también recuperó la polémica relacionada con las medidas de seguridad de Begoña Gómez. Recordó que la mujer del presidente había alegado motivos de seguridad personal para acceder a determinados espacios de La Moncloa a través del garaje.

Sin embargo, el periodista contrapuso esa circunstancia con su participación pública en la manifestación del 25N, donde apareció con un micrófono, sujetando la pancarta y saltando junto a los asistentes.

Una contradicción que, desde su punto de vista, evidencia una actitud difícil de justificar. Olmo calificó de cínica e hipócrita esa diferencia de comportamientos y terminó vinculando la imagen de Begoña Gómez con lo que considera que representa actualmente el PSOE.