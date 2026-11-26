Dato mata relato.

El análisis de Pedro Sánchez en el ámbito de la igualdad está marcado por una contradicción evidente: mientras su discurso político reclama un legado transformador, las cifras aportadas por Marcos Ondarra presentan un panorama más alarmante.

En su columna, de este 26 de noviembre de 2026 en The Objective, el periodista argumenta que el incremento de delitos sexuales y las controversias relacionadas con la protección a las víctimas obligan a replantear la narrativa oficial. El texto está disponible bajo el título El legado feminista de Sánchez: 74% más de delitos sexuales y el doble de violaciones.

Un discurso político frente a los datos

La propuesta de Ondarra surge del contraste entre la autodefinición del Gobierno y la evolución de las estadísticas sobre violencia sexual. No se limita a discutir una política específica, sino que señala la discrepancia entre la imagen institucional que se proyecta y los resultados obtenidos durante los años del Gobierno socialista.

«Pedro Sánchez se jacta de haber liderado, durante ocho años, el Gobierno “más feminista” de la historia de España».

Este planteamiento inicial sitúa el debate en un contexto de rendición de cuentas. Para Ondarra, la denominación de “feminista” no puede evaluarse únicamente por las leyes promulgadas, las campañas de sensibilización o la retórica del Gobierno. También debe abarcar la efectividad del sistema para prevenir agresiones, proteger a las denunciantes y reducir la criminalidad.

«Los datos, sin embargo, no respaldan su narrativa».

A partir de este punto, la columna agrega distintos episodios. El primero de ellos se centra en el aumento de delitos contra la libertad sexual. Según las cifras presentadas en el artículo, los delitos pasaron de 7.983 en 2018 a 13.912 en 2025, lo que significa un incremento del 74,3%. Las agresiones sexuales con penetración saltaron de 2.744 a 5.370, lo que equivale a un aumento del 95,7%.

No se pretende establecer una relación causal directa entre las políticas del Gobierno y cada uno de los delitos registrados. Sin embargo, sí se plantea una inquietante pregunta: si el Ejecutivo hace alarde de una gestión progresista en igualdad, ¿qué explicaciones ofrece ante una tendencia tan negativa?

«El legado del líder socialista implica un incremento del 74% en los delitos sexuales, ahora en niveles récord, y el escándalo relacionado con los fallos en las pulseras antimaltrato, actualmente bajo investigación por la Fiscalía Europea, además de más de 250 casos de presunta malversación de fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género».

Protección, prevención y responsabilidad institucional

El segundo aspecto tratado en el artículo se refiere a los mecanismos de protección. Las pulseras telemáticas, diseñadas para monitorizar a los agresores, aparecen como símbolo de una promesa tecnológica cuya eficacia se ve comprometida ante los fallos de funcionamiento, errores de seguimiento o problemas de coordinación.

La mención a la Fiscalía Europea eleva la discusión desde un ámbito administrativo hasta el de la responsabilidad institucional. También introduce una dimensión económica: los fondos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género son sometidos a escrutinio cuando surgen sospechas sobre su correcto uso.

La columna señala más de 250 casos de presunta malversación, un dato que debe ser interpretado como parte de una investigación y no como un veredicto definitivo. Es crucial hacer esta distinción: el periodismo puede evidenciar irregularidades, pero la responsabilidad penal solo se establece a través de los procesos judiciales adecuados.

«El primer dato que contrarresta el alegato feminista de Sánchez es que, durante su mandato, los delitos sexuales han aumentado en España».

El texto diferencia también entre la violencia sexual y los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En este indicador, la evolución es más constante: 49 feminicidios en 2018, comparados con 47 en 2026, de acuerdo con los datos citados por el autor. Esta discrepancia impide reducir toda la complejidad de la violencia contra las mujeres a una sola tendencia.

«En concreto, han aumentado un 74,3% entre 2018 y 2025, pasando de 7.983 a 13.912, mientras que las agresiones sexuales con penetración (violaciones) se han duplicado, con un aumento del 95,7%, al pasar de 2.744 a 5.370 en estos ocho años».

El cierre de su razonamiento incluye dos explicaciones aportadas por expertos: la inmigración y el fracaso del sistema de prevención y protección. La primera requiere de un análisis cuidadoso que evite convertir una variable demográfica en una justificación automática; la segunda apunta directamente a las instituciones y su habilidad para prever riesgos.

La principal aportación de Ondarra radica en mover el enfoque desde la etiqueta política hacia resultados comprobables. En su análisis, el feminismo del Gobierno no debe evaluarse solo por el lenguaje de sus discursos, sino por la real seguridad de las mujeres, la firmeza de los controles y el uso de los recursos públicos. Así, el debate se abre entre la propaganda de los informes y la cruda realidad de unas cifras que exigen respuestas.