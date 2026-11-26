Teresa Gómez (Badajoz, 1990) es periodista especializada en investigación política y judicial. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente cursa el Grado en Derecho en la Universidad Nebrija, formación que complementa su trabajo centrado en tribunales, corrupción y actualidad política.

Antes de incorporarse a The Objective, donde es jefa de Investigación, trabajó en El Confidencial Digital y en OKDiario como responsable del área de Investigación y Tribunales. Ha cubierto casos de gran repercusión mediática, como el caso Koldo y asuntos relacionados con figuras políticas y judiciales españolas, y colabora habitualmente en tertulias televisivas y radiofónicas (como El Gato al Agua en El Toro TV y programas de Telemadrid).

Su trayectoria la ha consolidado como una de las voces destacadas del periodismo de investigación en España. En 2026 fue reconocida con el premio “Los 40 por la Libertad” por su labor de revelar informaciones controvertidas de la primera línea política y judicial.

Este jueves 26 de noviembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política en España a tres días de la celebración de las elecciones generales.