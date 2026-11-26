El debate a cuatro entre los principales candidatos dejó un instante que nadie esperaba y que ya circula sin freno por las redes.

Alberto Núñez Feijóo lanzó una pulla directa a Pedro Sánchez al mencionar la pizzería Luna Rosa, situada justo al lado de las saunas vinculadas al suegro del presidente. El momento, captado en vídeo, ha provocado carcajadas y comentarios inmediatos entre los espectadores.

En el tuit principal que resume la escena, se describe con precisión el detalle: La frase clave del post señala que «La pizzería Luna Rosa era la que estaba pegada en las saunas del suegro de Pedro Sánchez». El autor añade un remate contundente: «Hay que cerrar el estadio».

La pizzería Luna Rosa era la que estaba pegada en las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Hay que cerrar el estadio. 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Yl7ACUnrFx — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) November 26, 2026

La reacción en el momento del debate

La intervención de Feijóo pilló desprevenido a Sánchez, quien no tuvo réplica inmediata. El vídeo muestra cómo el candidato del Partido Popular conecta el dato con la proximidad de la pizzería a las saunas del suegro de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y figura imputada en varios procedimientos judiciales. El público presente reaccionó con risas y murmullos, y el instante se ha convertido en uno de los más comentados de la noche.

Respuestas de los usuarios

Las contestaciones al post destacan la expresividad de los rostros y la precisión del golpe dialéctico. Una usuaria señala: «La cara jajajajaja». Otro participante comenta: «Jajajaja he gritado en esa. Que infravalorado teníamos a Anotop». Un tercero resume la sensación general: «Esta impecable».

El tuit acumula ya cientos de interacciones y el vídeo sigue propagándose entre quienes buscan los momentos más tensos del encuentro electoral.

«La pizzería Luna Rosa era la que estaba pegada en las saunas del suegro de Pedro Sánchez»

— @ESnomanu

El eco en redes confirma que este tipo de referencias concretas siguen marcando el ritmo de la campaña y alimentan el debate más allá del plató.