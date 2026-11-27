El debate electoral a cuatro ha dejado mucho más que un cruce de reproches entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. A apenas dos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las valoraciones realizadas en ‘Horizonte’ han puesto el foco en el escenario que dibuja la recta final de la campaña: el crecimiento del Partido Popular y Vox, el estancamiento del PSOE y las dificultades de la izquierda para ampliar su espacio electoral.

Los colaboradores del programa presentado por Iker Jiménez han compartido sus impresiones sobre cómo llegan las principales formaciones políticas a la cita con las urnas. Y varios de ellos han coincidido en anticipar un cambio de Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo al frente de un posible Ejecutivo junto a Vox.

Una de las intervenciones más contundentes ha sido la de Alberto Sotillos y Katty Garat, que han expresado su convencimiento de que las elecciones pueden desembocar en un Gobierno del Partido Popular con Vox. La periodista, además, ha puesto el acento en la evolución de las tendencias demoscópicas durante la campaña.

Según ha explicado Garat, las encuestas de las empresas demoscópicas de prestigio reflejan un crecimiento de PP y Vox, frente a un PSOE que se estaría estancando y un Frente Amplio que mantendría sus posiciones.

«Esto significa que se está ensanchando el espacio de la derecha y se está achicando el de la izquierda», ha resumido la periodista, que también ha apuntado a la posibilidad de que los resultados socialistas sean inferiores a los previstos y de que el voto exterior pueda introducir alguna sorpresa en el recuento.

Feijóo sale reforzado de la campaña, según Carlos Cuesta

Otro de los nombres propios de las valoraciones ha sido el de Alberto Núñez Feijóo. Carlos Cuesta ha destacado la evolución del candidato popular durante las últimas semanas y considera que ha conseguido mejorar su imagen y su posición política.

«Sale habiendo ganado autoridad y perfil. Su posición es mejor que al comenzar esta campaña, y ya era buena», ha señalado.

Cuesta también ha introducido un elemento que podría tener repercusiones en el resultado del domingo: el papel de Ada Colau en la recta final de la campaña y su capacidad para captar apoyos que, según su análisis, podrían proceder del electorado socialista.

Eduardo Inda y Tomás Gómez ponen fecha al posible cambio político

Las previsiones más rotundas han llegado de la mano de Eduardo Inda y Tomás Gómez. El director de ‘Okdiario’ ha defendido que el bloque de la derecha podría alcanzar uno de sus mejores resultados históricos y ha advertido de la importancia de la cita electoral.

«Si no hay tangazo», ha afirmado Inda, antes de pronosticar que la derecha obtendrá el segundo mejor resultado de su historia democrática.

Por su parte, Tomás Gómez ha sido todavía más categórico sobre el escenario que espera para después de las elecciones: «Al 100% hay cambio de Gobierno y Feijóo va a ser el presidente del Gobierno».

Unas declaraciones que reflejan el grado de confianza con el que algunos de los analistas afrontan el desenlace electoral, aunque el resultado definitivo dependerá de lo que decidan los ciudadanos en las urnas.

Iker Jiménez ha cerrado el análisis con un mensaje dirigido a los espectadores, apelando a la libertad de elección y al voto en conciencia: que cada ciudadano vote «con lo que piense y en libertad».

La cuenta atrás para el 29-N ya ha comenzado. Las previsiones de los colaboradores de ‘Horizonte’ dibujan un escenario de posible alternancia política, pero serán las urnas las que determinen finalmente la composición del próximo Gobierno.