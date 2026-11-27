¡Qué desquiciados están los zurdos!

Jordi Évole volvió a demostrar en la gala de los Premios Ondas 2026 celebrada en el Liceo de Barcelona a solo tres días de las elecciones del 29-N, que para buena parte de la izquierda mediática el periodismo crítico es, por definición, un golpe de Estado.

El presentador de laSexta, al recoger el premio al mejor documental por Sidosa junto a Eduardo Casanova, no se contuvo. Con tono cómplice y entre risas del público afín, arrancó pidiendo el voto y pasó de inmediato a la carga contra los compañeros de otros medios de comunicación:

Os quiero pedir que penséis en vuestros compañeros y compañeras que llevan cuatro años dándolo todo para que caiga este Gobierno.

La izquierda está que rabia y va a aprovechar cualquier resquicio de aquí al 29-N para cargar contra todos aquellos que han documentado las chapuzas y las corrupciones del Gobierno Sánchez. ¡Vean cómo el 'corporativista' Jordi Évole pone en la diana a compañeros de profesión como… pic.twitter.com/kbWFiz9E61 — Luis Rioja (@miescano351) November 27, 2026

Y enumeró sin pudor: Iker Jiménez, Pablo Motos, Antonio Ferreras, Carmen Porter, Ana Rosa Quintana… y, con especial énfasis, Eduardo Inda:

Pensad en todos ellos y sobre todo también pensad en Eduardo Inda. Acordaos de él el domingo. No les demos un mal lunes. Esta gente lleva mucho tiempo dándolo todo para que esto cambie. El domingo si os podéis quedar en casa, mejor. ¡Venga! ¡Hostia, sí se puede!

La lectura es cristalina. Para Évole y el entorno que le aplaude, que estos profesionales lleven años documentando las corruptelas, los escándalos de Koldo, Ábalos, la financiación irregular o las chapuzas de gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es periodismo: es un esfuerzo coordinado para hacer caer al Gobierno. Es decir, son golpistas mediáticos. La crítica se equipara a la subversión. El escrutinio de los poderes públicos se convierte, en su boca, en delito de opinión.

No es la primera vez. Hace meses, en un festival organizado por elDiario.es, el mismo Évole ya había cargado contra Iker Jiménez sin nombrarlo del todo:

No es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción de España.

Acusó a ‘Horizonte’ de «intoxicar de una manera totalmente descarada» y de alimentar teorías conspirativas, precisamente cuando el programa de Cuatro se ha convertido en uno de los espacios que más ha aireado los escándalos del entorno de Sánchez. Jiménez respondió con elegancia y sarcasmo: gracias por la promoción. El patrón se repite. Quien investiga o da voz a lo que no interesa al Gobierno es, para este sector, un intoxicador o un conspiranoico.

La ironía es doble. Évole, el mismo que ha entrevistado con guante de seda a personajes condenados o señalados por la Justicia, desde Arnaldo Otegi hasta el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, se permite señalar a compañeros de profesión por hacer su trabajo. Mientras él se presenta como el periodista comprometido y “del lado correcto”, cataloga a Ana Rosa, Iker o Inda como agentes de una campaña de derribo. El corporativismo, cuando se ejerce en una sola dirección, deja de ser solidaridad profesional y se convierte en militancia.

A tres días del 29-N, con las encuestas apuntando a un cambio de ciclo, el nerviosismo es evidente. La izquierda mediática aprovecha cada resquicio —una gala de premios incluida— para intentar movilizar a los suyos y desacreditar a quienes han documentado las miserias del sanchismo. Llamar «golpistas» a quienes critican al Gobierno no es un desliz: es la estrategia de quienes no toleran la disidencia ni el escrutinio. Cuando el periodismo deja de ser propaganda, se convierte en amenaza.