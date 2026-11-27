Fue como lo del bulo del c*lo que puso en circulación Fernando Grande-Marlaska.

Duró la trola lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio.

El periodista Jorge Bustos puso el dedo en la llaga sobre la última jugada de Pedro Sánchez en el debate a cuatro del jueves 26 de noviembre de 2026.

En su monólogo de las seis en ‘Herrera en COPE‘, Bustos desmontó el intento del presidente del Gobierno de convertir en una machistada la frase de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau. «Ese grosero intento de tomarnos por imbéciles a todos», dijo Bustos, resumiendo lo que para muchos ha sido el momento más revelador de una campaña marcada por la desesperación del sanchismo.⁠

El intercambio se produjo en el bloque sobre servicios públicos y la gestión de la DANA. Colau le había reprochado a Feijóo que el PP mantuviera a Carlos Mazón como diputado aforado pese a las más de 230 víctimas mortales de la riada de octubre de 2024 en Valencia. El líder popular respondió de forma directa:

Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita. Eso es la buena gestión.

El gesto de llevarse el dedo a los labios acompañó la frase, pero el contexto era inequívoco: Feijóo señalaba el silencio de Colau y de su espacio (Sumar/Frente Amplio) ante la salida de Sánchez de Paiporta y, en general, ante la gestión del Gobierno en la catástrofe.⁠

Sánchez no tardó ni un segundo en querer aprovechar una circunstancia solo imaginada por su mente:

¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto. ¿Qué machismo es este?

Feijóo le contestó al instante:

Por favor, señor Sánchez. No manipule.

La frase quedó grabada, el debate se retransmitió en directo y millones de españoles la oyeron completa. Aun así, el PSOE y sus aliados la quisieron convertir en el titular preferido de la recta final hacia el 29-N. Fuentes socialistas llegaron a afirmar que «la machistada le costará muy cara y todas las mujeres han visto que Feijóo y Abascal son unos machistas». Colau, por su parte, aprovechó para presentarse como la voz de las mujeres que no se van a quedar calladitas”

Bustos se mostró tajante:

¿Mandó callar Feijóo a Colau de malas maneras? En absoluto. Basta con escuchar entero el fragmento que vieron en directo millones de españoles.

El periodista recordó que los socios de Sánchez, y especialmente el espacio de Colau, «han estado calladitos toda la legislatura» con la corrupción, con los trenes, con la prostitución, con los precios y con la vivienda. «Han estado calladitos y ahora lo están pagando, siendo devorados por el PSOE». El mensaje, según Bustos, es perfectamente inteligible para cualquiera que no pretenda que la realidad le estropee un buen titular. «Si te miente en lo que has visto y oído con tus propios ojos, imagina lo que hace este hombre cuando no miramos ni oímos», ha rematado.⁠

Quien tenga oídos, que escuche. El gran @JorgeBustos1 en @HerreraenCOPE deja bien a las claras que el «y tú calladita» de @NunezFeijoo a @AdaColau no fue una machistada que ahora la exalcaldesa de Barcelona @Frente_Amplio_ y @sanchezcastejon tratan de sacar de contexto. https://t.co/6YWLjAoGX5 — Luis Rioja (@miescano351) November 27, 2026

Feijóo, a la salida del debate, fue contundente:

Muy mal le tiene que salir el debate al señor Sánchez, otra vez, para manipular. Como lo que he dicho está grabado, les propongo que lo oigan ustedes. Han estado calladitos y calladitas durante estos tres años de corrupción, durante estos tres años de abandono de la gente de la Comunitat Valenciana. Han estado calladitos mirando para otro lado, con sus ministros en la cárcel.

El líder del PP insistió en que no se puede callar ante la indecencia ni ante la corrupción, y que Colau y su entorno formaron parte del Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país.⁠

La maniobra de Sánchez encaja en un patrón que Bustos y otros analistas han señalado repetidamente: cuando el debate de fondo (corrupción, gestión de la DANA, abandono de las víctimas, crisis de vivienda o de trenes) le resulta incómodo, el presidente busca el terreno de las formas, el género o el supuesto machismo. Es una estrategia que ya ha utilizado en otras ocasiones y que, según el monólogo de COPE, revela una desesperación creciente a tres días de las elecciones. El hecho de que la frase completa esté disponible y sea inequívoca en su contexto no ha impedido que el relato del calladita machista circule con fuerza en los círculos socialistas y de la izquierda.

Para Bustos, el episodio resume el estado de la campaña. Un segundo de intervención de Feijóo se convierte, en manos de “manipuladores desesperados”, en el resumen de dos horas de debate. Mientras tanto, los problemas reales —la corrupción que ha salpicado a ministros, la gestión de una catástrofe que dejó más de doscientas víctimas, el silencio de los socios del Gobierno— quedan en segundo plano.

«Nos toma por imbéciles» sintetizó el periodista. Y el riesgo, añadió, es que si se permite esta distorsión de lo que todos hemos visto y oído, el mismo método se aplique a todo lo demás que el ciudadano no puede comprobar por sí mismo.

En la recta final hacia el 29-N, la polémica del «calladita» se convierte en el último intento de Sánchez de cambiar el terreno de juego. Bustos, con su análisis de esta mañana, ha dejado claro que el intento no solo es burdo, sino que exige al electorado que ignore lo que oyó con sus propios oídos. La respuesta del periodista es directa: no lo van a conseguir.