Fue el momento de máxima tensión de un debate embarullado y polarizado.

El enfrentamiento entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez ha captado la atención en las redes durante el debate a cuatro entre candidatos a la presidencia. El líder de Vox no dudó en calificar de sinvergüenza al presidente del Gobierno en un cruce que ha generado miles de visualizaciones y reacciones inmediatas.

El momento se recoge en el vídeo compartido por la cuenta @wallstwolverine, donde se aprecia la tensión del intercambio en este tuit y el consiguiente clip. Sánchez cuestiona directamente a su rival: «Todavía Abascal no ha condenado la violencia de género y usted no se lo reprocha. ¿Por qué? Es una vergüenza que no se lo diga. ¿Tiene miedo?». La respuesta de Abascal llega sin rodeos y eleva el tono del debate.

Sánchez: “Todavía Abascal no ha condenado la violencia de género y usted no se lo reprocha. ¿Por qué? Es una vergüenza que no se lo diga. ¿Tiene miedo?”. Abascal a Sánchez: “Está actuando como un sinvergüenza” pic.twitter.com/V21TCUf2rT — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 26, 2026

El cruce que marca el debate

El líder de Vox contraataca con firmeza y señala a Sánchez por su actitud. La frase que ha resonado con más fuerza es la siguiente: «Está actuando como un sinvergüenza». Esta réplica ha sido destacada en el propio post y ha provocado una oleada de comentarios en X.

«Está actuando como un sinvergüenza»

El vídeo muestra a Abascal manteniendo la compostura mientras responde, lo que muchos usuarios interpretan como un punto fuerte para el candidato de Vox. El debate a cuatro se desarrolla en un contexto electoral donde cada intervención cuenta y las acusaciones cruzadas sobre violencia de género ocupan un lugar central en la agenda.

Reacciones en las redes

Los usuarios que han visto el clip destacan la valentía de Abascal al plantarse frente a las preguntas de Sánchez. Uno de los comentarios más directos señala: «Se ha puesto violento el subnormal». Otros observadores celebran que el momento pueda traducirse en un aumento de apoyo para el líder de Vox, tal como sugiere el titular del post original.

El intercambio resume la polarización que marca la campaña y deja en evidencia cómo las redes amplifican estos choques verbales en tiempo real. El vídeo continúa circulando y alimenta el debate entre quienes aplauden la respuesta de Abascal y quienes critican el tono empleado por ambos candidatos.