Echenique se pone como el bicho del pantano con la SER por eliminar un insulto de Iglesias a Inda

Pablo Echenique y el universo de Podemos le tienen una aversión espectacular a Eduardo Inda, director de Okdiario.

Hasta tal punto tienen obsesión por el periodista navarro que son capaces de escuchar los audios y las piezas televisivas que eligen otros medios que resumen las intervenciones de los diferentes líderes de la formación morada.

En este caso, el enfado del secretario de Organización de Podemos viene porque la Cadena SER decidió quitar un ataque de Pablo Iglesias a Eduardo Inda en el que se refería al periodista como "basura y suciedad".

Por supuesto, Echenique saltó como un poseso a hablar de manipulación, sin tener en cuenta, tal vez, que la SER no quiere darle publicidad a un medio que no sea de su grupo o porque entendía que no era importante, que en este caso lo que buscaba la emisora era simplemente el viaje que Pablo Iglesias le metía al comisario Villarejo.

Pablo Iglesias dice "el mundo Villarejo, el mundo Inda, es suciedad..."



La SER manipula el audio y emite "el mundo Villarejo es suciedad..."



¡¿Esto es ético?! ¿Algún periodista en la sala lo puede aclarar?



Yo aún estoy alucinando. pic.twitter.com/1GsSlfXKJs — Pablo Echenique (@pnique) 26 de septiembre de 2018