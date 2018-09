Entrevista PD a Joaquín Vidal (Moncloa.com): "Tras sacar lo de Villarejo, medios como Público nos están investigando personalmente"

Es el medio de moda en los últimos días en España. El digital Moncloa.com ha nacido de pie con la gran exclusiva de los audios del comisario Villarejo en los que no queda precisamente bien parada la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la misma que aseguraba no tener vinculación con el policía y la que en esas grabaciones dejaba como un auténtico "maricón" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Joaquín Vidal, su director, atiende a la llamada de Periodista Digital en plena elaboración de otro bombazo que tienen preparado para sacar este 27 de septiembre de 2018 y también relacionado con la extensa charla grabada por el comisario Villarejo.

Vidal tiene claro que no tienen que justificarse ante nadie y, desde luego, rechaza toda vinculación con Villarejo:

El director de Moncloa.com insiste en que:

Jamás he visto o he tenido reunión alguna con Villarejo y desde luego, como entenderás, no nos hace ni pizca de gracia que nos relacionen con esta persona, de ahí que llamásemos a Público para que rectificasen el titular donde le relacionaban con nuestro medio. Y aún así no descartamos emprender algún tipo de medida legal. Además esta filtración, a quien le perjudica, es a Villarejo, porque Garzón es amigo suyo y es el único que le queda con poder.