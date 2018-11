Javier Negre revienta a Gabriel Rufián sacándole una vez más la foto de la vergüenza

Javier Negre le propinó un contundente zasca a Gabriel Rufián, un político faltón donde los haya y que está acostumbrado a atacar a todos aquellos que no son de su cuerda.

El de ERC pinchó en hueso desde el momento en que acusó al líder del PP, Pablo Casado, de "embustero". Negre le recordó algo esencial, las propias declaraciones hechas por el propio Rufián anunciando que en 18 meses dejaba el escaño de la Carrera de San Jerónimo.

@gabrielrufian no llames embustero a @pablocasado_ hombre. Que nos prometiste que desde el pasado mes de julio ya no estarías dando la tabarra en el Congreso de una España que quieres romper y ahí sigues chupando del bote. No seas jeta. https://t.co/Vu0Aak0mua