Javier Aroca carga contra quienes critican el Madrid Central de Carmena y se lleva un colosal estacazo de María Claver

Es de traca. Javier Aroca, ese que se reconoce a sí mismo como un "inmigrante forzado" en Madrid, quiso hacer las veces de portavoz de Manuela Carmena y cargó contra aquellos que critican la entrada en funcionamiento de Madrid Central, ese auténtica ratonera para los conductores de la capital de España.

En 'Al Rojo Vivo' del 30 de noviembre de 2018, el periodista andaluz se puso muy ufano a llamar victimistas a los ciudadanos de Madrid por quejarse de esta medida y poco menos que le faltó llamar ignorantes a esos mismos usuarios de utilitarios por desconocer lo que implicaba la entrada en servicio de este nuevo sistema.

A Aroca le pareció particularmente escandaloso que los conductores se quejasen de que los aparcamientos públicos estuviesen completos desde primeras horas de la mañana, sobre todo el que está al lado del Congreso de los Diputados, y, como si estos fuesen unos alienígenas, dijo despectivamente:

¿Pero en qué ciudad viven los madrileños? Yo, que soy un inmigrante forzoso sé que ese aparcamiento siempre está completo y otros como ese. No hace falta que haya Madrid Central. No sé si os dais cuenta desde Madrid la cara que se nos queda a todos cuando en un debate como este decís que Madrid no tiene infraestructuras. Madrid tiene de todo, incluso nos gastamos el dinero en hacer el mayor nodo en el centro de Madrid. No podéis decir que sois unos pobrecitos, aquí tenéis de todo. El problema es político, que estáis cabreados algunos porque lo ha hecho la alcaldesa de Madrid.