Losantos se harta del trilerismo rastrero de Rivera contra Vox y le desea a Ciudadanos un buen castañazo electoral

Palo descomunal de Federico Jiménez Losantos este 9 de diciembre de 2018 en su tribuna en Libertad Digital al líder de Ciudadanos por tratar, en primer lugar, de querer mangonear en Andalucía tras los resultados de los comicios del 2 de diciembre de 2018 y, después, por el ataque desaforado contra Vox de su candidato en Barcelona.

Losantos critica duramente a Albert Rivera por presentarse en Andalucía poco menos que como el nuevo dueño de la finca:

Lo más decepcionante, entre los vencedores, fue la actuación de Albert Rivera, que dejó de lado a Marín y a la propia Arrimadas y apareció como el nuevo amo del cortijo, despreciando la importancia de la derrota de la Izquierda en Andalucía y el factor nacional que la producía. Por si hacía falta demostrar que lo más propio de lo que aun llama "vieja política" es presentarse como "nueva", ¿hay algo más nuevo que volver la espalda a los votantes para cubiletear con los escaños y las alianzas? Eso no era ir a un "Borgen", metáfora que inventé yo como posible salida a la crisis del bipartidismo, sino la aplicación del clásico caciquismo electoral catalán, el del maragallismo y el montillismo, o el del pujolismo, masismo y torrismo: aprovechar las briznas de ventaja de la Ley electoral o de unos resultados inéditos para cubiletear como los trileros de la Calle de las Sierpes -o sea, de las víboras- y engañar al crédulo viandante; es decir, al pánfilo votante.

La naturaleza del político es apetecer y buscar el poder y si se brinda la ocasión, sobre todo inesperada, es lógico que corra a aprovecharla. Pero Rivera no debería confundir la movilización ante un peligro nacional con la confianza en una mejor gestión regional. Si sólo se hubiera tratado de ver quién mandaba en Andalucía, los andaluces no hubieran votado a VOX. Y lo peor de Rivera no es que haya protagonizado un acto feo de por sí, como el PP un mes antes en el bodrio del ludibrio judicial, sino que excite los peores instintos del indultado Moreno Bonilla y su indultador Casado.