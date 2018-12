Crujen en Twitter a El País por su reacción ante el sexo mayoritario que vota a Vox

Eso les ha pasado por tildar al partido de Santiago Abascal de "machista" y que solo es una formación que poco menos solo votarían los hombres.

Pues bien, un estudio de Kiko Llaneras en El País ha demostrado que la mitad de personas entrevistadas y que reconocen haber votado a Vox son mujeres. La cuenta feminista del diario de PRISA en Twitter se sorprendía y colgaba este tuit:

Una sorpresa es que la mitad de los entrevistados que afirman haber votado por Vox son mujeres. Se trata solo de un sondeo, pero el voto de Vox podría no ser tan masculino como apuntaban las encuestas preelectorales. Por @kikollan https://t.co/14XS0oRQXB

Los que no se sorprendieron nada fueron los internautas que dejaron bien a las claras que esto le había pasado a El País por dar por hechas cosas que luego se demuestran contrarias a la realidad:

Seguid tratando a las mujeres como niñitas estúpidas que no dejarán de sorprenderos.

¿Me lo dices o me lo cuentas, Paisucho? ¿Os acordáis de mí? Soy un antiguo suscriptor, de cuando no manipulabais tanto y parecía que España os importaba algo... Que sepáis que lo que os recorté a vosotros lo estoy invirtiendo en donaciones, y en mi cuota de afiliado, a VOX.

¿Pero qué sorpresa?. ¿Es que no os dais cuenta de que la lucha por la igualdad, la libertad, la seguridad y los derechos de la mujer no puede ser a costa de la libertad y los derechos del hombre?.

¿No os dais cuenta que la "perspectiva de género" no es igualdad?