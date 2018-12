Lolita Flores carga contra la web 'Ninja Journalist' por atribuirle una fortuna de 190 millones de euros

Lolita Flores (60) ha estallado contra una información que le atribuía una fortuna de 215 millones de dólares, esto es, 190 millones de euros, y desde la cual se decía que era una "empresaria en toda regla" con "varios restaurantes" (Lolita se confiesa con Bertín Osborne: "He tenido que pedir dinero a mi hermana para comer").

La cantante ha arremetido con dureza contra la web Ninja Journalist y ha asegurado que va a denunciar a los que han publicado la noticia (El cabreo monumental de Lolita con 'Arde Madrid' por llamar a Lola Flores "la Rosalía de los sesenta").

"Me parece demencial, de denuncia, que digan que soy algo que no soy y que tengo algo que no tengo".

"Lo voy a hacer públicamente mañana en rueda de prensa pero desde aquí lo digo ya, soy una curranta que vivo de alquiler a mucha honra y lleno la nevera a fuerza de trabajo y sacrificios. No sé de donde sacan estas mentiras".

La artista, por último, dejaba claro que va a tomar medidas legales contra el medio que lo ha publicado ('Sábado Deluxe': Lolita anuncia a Vasile que ella también quiere ir a 'Supervivientes'):

"La denuncia os va a caer desde el juzgado, estoy harta de mentiras e injusticias. Así nos va, buenas tardes".

LA LISTA QUE DA NINJA JOURNALIST

La nota es de Johanna Duvall y salió publicada este 9 de diciembre de 2018. Dice la autora que estas famosas son mucho más que caras bonitas. Su talento les ha valido algunos de los trabajos mejor pagados del mundo. Se trata de mujeres influyentes que con toda seguridad seguirán acumulando fortuna.

A continuación, las más destacadas cuyo patrimonio envidiarás:

Salma Hayek Jiménez - $7 millones

Probablemente no sabías que Salma Hayek es una de las mujeres más ricas del mundo. La actriz mexicano-estadounidense vale ahora 7 millones de dólares y está casada con el multimillonario francés François-Henri Pinault.

Sofia Vergara - $100 millones

Vergara inicialmente comenzó su carrera en un rubro totalmente diferente: estudiaba odontología. Estamos muy contentos de que se animara a dar un cambio tan radical. La belleza colombiana protagoniza la serie Modern Family, donde comenzó con un salario de $65 mil por episodio, que actualmente ha aumentado hasta $175 mil por episodio. Sus ganancias se han visto impulsadas por campañas publicitarias para Covergirl y Pepsi light. En 2015 contrajo matrimonio con Joe Manganiello y actualmente son considerados una "super-pareja" en Hollywood.

Kaley Cuoco - $50 millones

Solo en 2015 se embolsó $28,5 millones, y es que por cada episodio de Big Bang Theory cobra $1 millón. Cuoco también protagonizó la serie No con mis hijas e incluso tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Estuvo casada con el tenista Ryan Sweeting, pero se divorciaron en mayo del mismo año. Su acuerdo prenupcial le aseguró que todas las ganancias fruto de su duro trabajo siguieran en su poder.

Cameron Diaz - $90 millones

Esta bella actriz ha conseguido la recaudación más alta a nivel nacional en Estados Unidos por películas como La boda de mi mejor amigo, Loco por Mary y más recientemente, su adaptación cinematográfica del musical Annie.Durante algunos años mantuvo una relación amorosa con Justin Timberlake y en 2015 decidió formar una familia y contrajo matrimonio con Benji Madden, convirtiéndose así en cuñada de Nicole Richie (casada con el hermano gemelo de Benji, Richie).



Nicole Kidman - $130 millones

La espectacular australiana se ha hecho con un tal de 3 Globos de Oro, convirtiéndose en la actriz mejor pagada del mundo. Algunos de sus trabajos más destacables son Moulin Rouge y Todo por un sueño. Estuvo en una relación amorosa con Tom Cruise, junto a quien adoptó 2 niños. Tras su ruptura, se casó con Keith Urban y juntos tienen dos hijos.



Demi Moore - $150 millones

Demi Moore lleva muchos años siendo una de las actrices más valoradas de Hollywood. Una de sus películas más destacadas es Ghost: Más allá del amor, que la convirtió en una de las actrices mejor remuneradas de todos los tiempos. Su profunda dedicación al género la demostró al afeitarse la cabeza para interpretar su papel en La teniente O'Neil/em>. Su vida amorosa ha sido muy mediática por sus relaciones con Bruce Willis y Ashton Kutcher, ambas dos terminaron en divorcio.



Julia Roberts - $170 millones

Julia Roberts saltó a la fama con su papel en Pretty Woman y desde entonces ha protagonizado más películas de las que podemos recordar: em>La boda de mi mejor amigo, Notting Hill, Ocean's Eleven y más recientemente Felíz dia de la madre. Es posible que su ganancia más destacada la obtuviera por su papel en



Katy Perry - $200 millones

Katy Perry se ha embolsado la impresionante cantidad de $135 millones solo por las ventas de sus conciertos. Su actuación en la Super Bowl fue impresionante e incluso ha participado en algunas películas recientemente. La cantante también es una activista comprometida por los derechos LGBT y colaboradora asidua a causas solidarias destinada a niños. Katy Perry actualmente mantiene una relación amorosa con Orlando Bloom, ¡qué afortunada!



Sandra Bullock - $200 millones

Sandra Bullock ha participado en docenas de películas épicas en las últimas dos décadas. Su interpretación en



Angelina Jolie - $200 millones

Angelina Jolie ha aprovechado su tiempo como actriz cosechando grandes fortunas. Por la película Maléfica ha ingresado $15 millones, mientras que su papel en The Tourist remunerado con $20 millones. Además, gracias a su carrera ha conocido a Brad Pitt, de quien se separó recientemente (Todavía nos cuesta creerlo). La fama y riqueza de Jolie le han permitido llegar a ser una representante de los derechos humanos y de las mujeres. Incluso adoptó tres niños de países del tercer mundo.



Taylor Swift - $240 millones

Taylor se ha convertido en una de las cantantes más famosas y queridas del mundo, y sus ganancias son bastante impresionantes. Por su Red Tour de 2013 ha ingresado la desorbitada cantidad de 115 millones de dólares. Aunque se esfuerza por mantener su imagen de niña inocente, su lista de novios es bastante amplia y se ha visto envuelta en una pelea mediática con Kayne West, que mantiene a la nación dividida.



Mariah Carey - $520 millones

Mariah Carey lleva sorprendiendo por su capacidad de alcanzar los tonos más altos desde principio de los 90. Su talento para cantar y los conciertos la han hecho ganar millones de dólares. Además, tras su participación en American Idol se ha convertido en la jueza mejor pagada de un reality de televisión. Por si fuera poco, la superestrella está a punto de dar el ‘sí, quiero' a su novio multimillonario, con lo cual cabe esperar que su riqueza aumente todavía más.



Christina Aguilera - $130 millones

Ha pasado mucho tiempo desde que la princesa del pop comenzara su carrera en em> El club de Mickey Mouse, junto a Britney Spears y Justin Timberlake. Solo en Estados Unidos ha vendido más de 18 millones de álbumes, con las consecuentes ganancias de su éxito. Además, recibió $225 mil por cada episodio que hizo de jueza en The Voice, que no hace falta decir que se trata de una cifra considerable. También ha trabajado en campañas publicitarias para Levi's y Pepsi, aumentando aún más su capital. Incluso su pequeño hijo ha tenido su propio sueldo, después de que Aguilera vendiera sus primeras foto de cuando tan solo era un bebé en el año 2008 por la cuantiosa cantidad de $1,5 millones.



Britney Spears - $170 millones

Al igual que Christina Aguilera, Britney comenzó su carrera en El Club de Mickey Mouse, y desde entonces ha ganado muchos millones. Tras su famoso bajón en 2007, la cantante parece haber mejorado notablemente. Últimamente estuvo ofreciendo shows en los escenarios de Las Vegas, donde recaudó $30 millones por dos años de trabajo. La venta de sus discos ha superado las 100 millones de unidades, convirtiéndola en la exitosa princesa del pop que es.



Jennifer Aniston - $150 millones

Jennifer Aniston es probablemente una de las famosas más queridas del mundo. Cuando protagonizó la comedia Friends, ganaba en torno al millón de dólares por episodio. Desde que la serie terminó, ha aparecido en éxitos taquilleros como Una pareja de 3/em> and Somos los Miller/em>. Aunque su vida amorosa ha sufrido altibajos en los últimos años, la actriz goza de una gran relación junto a Justin Theroux.



Jennifer Lopez - $300 millones

Puede que siga siendo ‘Jenny from the block', pero con su riqueza J. Lo podría comprarse el barrio entero. Su talento es innegable y es que no solo destaca como cantante, también lo hace como actriz y bailarina. Entre sus varias actividades, fue jueza en American Idol con un salario cercano a los $20 millones por temporada. Su vida amorosa también provoca el interés de la prensa mundial. Ha estado casada en 3 ocasiones y hace poco se separó de Casper Smart, a quien supera en edad por casi 20 años.



Beyonce - $265 millones

¿Por dónde empezar con Beyoncé? Combinar sus propias ganancias con las de su marido Jay Z, resulta en una cantidad aproximada de ¡1000 millones de dólares! Su ajetreada agenda se ve reflejada en su abultado patrimonio: por su contrato con Pepsi se ha embolsado más de 50 millones de dólares, además tiene su propia línea de ropa, fragancias e incluso zapatos. Su lista de logros no tiene fin: ha actuado en la Super Bowl, alcanzado las 100 millones de ventas de sus discos y ganado 20 premios Grammy, entre otras cosas.



Mary-Kate And Ashley Olsen - $300 millones

Desde que apenas eran bebés han sido ricas y famosas. Tras participar en la serie Full House, se dedicaron a la vida empresarial. No contentas con haber protagonizado montones de películas en los 90, fundaron su propia compañía. La famosas gemelas son propietarias de un imperio de tiendas y una marca de moda que lleva el nombre de su hermano James y su hermana Elizabeth.



Ellen DeGeneres - $330 millones

Después de Oprah llegó Ellen. Actualmente es la presentadora más destacada del siglo 21 (cada episodio de su show se valora en al menos 4 millones de dólares), así como la figura asociada a la lucha por los derechos LGBT. Con su fantástico sentido del humor ha ganado $60 millones hasta el año 2016, y todo parece indicar que la cifra seguirá aumentando. Su interpretación en Buscando a Dory ha superado todas las expectativas y estamos ansiosos por conocer el próximo proyecto de Ellen.



Barbra Streisand - $370 millones

Gente de todas las generaciones conocen a Barbra Streisand, ya sea por su magnífica voz o sus varios papeles en películas. Ha ganado 2 Oscars y muchos otros premios. El tour que llevó a cabo entre 2012 y 2013 le reportó la notable cantidad de $66 millones. En cualquier caso, Barbra es muy generosa y recientemente ha donado $10 millones a distintas causas benéficas, ¡bien hecho!



Catherine Zeta-Jones - $45 millones

Catherine comenzó su carrera desde muy joven y ha demostrado su gran talento desde entonces. Se embolsó nada menos que $10 millones por su papel en la película La máscara del Zorro. En el 2009 ganó un premio Tony por su interpretación en el escenario de la obra A Little Night Music. A pesar de que lleva años luchando con problemas de salud mental, colabora activamente con los afectados por dichas patologías.



Celine Dion - $630 millones

Celine Dion es una conocida estrella nacida en Canadá. Lleva varias décadas en el mundo de la música y entre sus éxitos más notables destaca "My Heart Will Go On", el tema principal de la película Titanic. Otra de las razones por las que tiene tanto dinero es por las ganancias multimillonarias obtenidas de los shows en Las Vegas que ha ofrecido durante varios años.



Madonna - $800 millones

Nacida en Michigan, Madonna encabeza la lista de las más ricas con la asombrosa cantidad de 800 millones de dólares. Ella también ha ofrecido shows de fama mundial, incluyendo los escenarios de Las Vegas. Las ventas por su tour del 2012 superan los $300 millones, ¡increíble! Madonna también se ha animado con la actuación, llevándose un Globo de Oro por su papel en Evita. En los últimos tiempos se vio envuelta en una pelea con su ex esposo Guy Richie por la custodia del hijo que tienen en común. Esperamos que pronto puedan resolver sus diferencias de la manera más amistosa posible.



Jami Gertz- $2000 millones

Jami es una actriz cuya popularidad alcanzó su máximo exponente durante los años 80. No ha dejado de actuar, pero durante los 90 pasó a centrarse en los negocios, trabajando en la elaboración de perfumes con la firma Lanvin. Recientemente ha protagonizado la serie Vaya vecinos encarnando el papel de Debbie Weaver. De todas maneras, la mayor parte de su riqueza actual proviene de Tony Ressler, su multimillonario marido.



Jane Fonda- $125 millones

A sus 78 años, Jane Fonda sigue siendo una actriz de renombre en América. Desde sus videos de ejercicio hasta los créditos de sus películas, ha cosechado grandes fortunas y dedica parte de ella a la caridad. Su talento ha sido reconocido con varios premios, incluyendo un Emmy, 2 Bafta y 4 Globos de Oro.



Natalie Portman - $54 millones

Los últimos años han sido un éxito total para esta bella actriz. Desde películas como Cisne negro (por el cual ganó un Oscar) hasta Sin compromiso, Portman continúa impresionando con su talento y belleza. Además, se considera una firme defensora de los derechos de los animales, por lo que lleva un estilo de vida vegetariano.

Keira Knightley - $50 millones

Probablemente Keira nunca hubiera imaginado que su participación en el filmQuiero ser como Beckham lanzaría su carrera a lo más alto. Desde entonces ha protagonizado un sinfín de películas, como Piratas del Caribe (por las que ganó $5 millones por cada film ), Orgullo y prejuicio Expiación, más allá de la pasión. En los últimos años ha dedicado parte de su tiempo a su otra gran pasión, la maternidad. La actriz dio a luz a una preciosa niña en el año 2015.



J.K. Rowling- $1000 millones

Cuesta creer que J.K. Rowling fuera pobre, tuviera que vivir de las ayudas del estado y contemplara ideas suicidas. Hoy, la autora de la exitosa saga Harry Potter, tiene una riqueza estimada en mil millones de dólares. Solo este año ha ganado 19$ millones por el libro Harry Potter y el legado maldito (vendió 2 millones de copias en apenas 2 días). Parece que su creatividad e imaginación la han llevado muy lejos.



Serena Williams - $145 millones

Selena (junto a su hermana Venus) ha ganado más torneos de tenis de los que podemos imaginar. Es la número 1 del mundo, pero también ha hecho mucho dinero de sus acuerdos publicitarios con Pepsi, Beats by Dre y OPI. Se estima que en el último año ingresó cerca de $13 millones de sus campañas publicitarias.



Amy Adams - $35 millones

Amy Adams lleva actuando en la gran pantalla desde que era una niña. Ganó un premio de la academia por su interpretación en Junebug y recientemente consiguió el papel de Lois Lane para las películas de DC Comics. También es dueña de una preciosa propiedad en Beverly Hills que comparte con su marido y cuyo valor estimado alcanza los $3,1 millones.



Melania Trump - $11 millones

La esposa de Donald Trump y primera dama, Melania, no solo es una cara bonita. La exmodelo tiene su propia línea de joyas, diseña relojes y su riqueza personal alcanza los 11 millones de dólares. Si a esa cifra se le añade la fortuna de su marido, el resultado es una pareja con mucho poder.



Cher - $320 millones

Cher ha hecho casi de todo: es cantante, actriz, productora y directora, además de una personalidad reconocida en la televisión. Sus ganancias anuales suman la impresionante cantidad de $30 millones. Al igual que muchas otras celebridades de la lista, es una apasionada del trabajo benéfico. Participa activamente en eventos de caridad destinados a los veteranos de guerra, así como en varios actos benéficos dedicados a los niños.



Dolly Parton - $500 millones

Dolly Parton es el ejemplo perfecto del éxito de la música country. En total ha vendido más de 100 millones de copias. Es tan rica que incluso tiene su propio parque de diversiones llamado Dollywood. Nos encantaría ir, aunque primero hay que cumplir con la jornada laboral de 9 a 5.



Drew Barrymore - $150 millones

La preciosa actriz comenzó su carrera de niña en la famosa película E.T y desde entonces ha protagonizado muchos éxitos como 50 primer citas y El chico ideal/em>. Además, ha co-producido Los ángeles de Charlie y Qué les pasa a los hombres.

La autobiografía de Drew Barrymore, en la que narra su lucha durante la adolescencia por no caer en las drogas, se convirtió en un bestseller incrementando por mucho su patrimonio.



Monica Lewinsky - $500 mil

Puede que te haya sorprendido que la riqueza de Monica Lewinsky no supere el medio millón de dólares. Pese a ganar mucha popularidad tras el famoso escándalo sexual en la Casa Blanca, sus ganancias no se han disparado. En 2006 se graduó con una Maestría en economía del London School. En los últimos años ha sido una activista comprometida en contra del cyber-bullyng y ha impartido charlas relacionadas con el tema.



Elsa Pataky - $5 millones

Elsa Pataky es una de las actrices españolas más relevantes a nivel mundial, y es que apostó por probar suerte fuera de su país y las cosas no le salieron nada mal. No solo consiguió varios papeles en éxitos de la gran pantalla, sino que además conoció a su actual marido, el actor australiano Chris Hemsworth. Su patrimonio personal se estima en $5 millones, aunque el valor de la fortuna dentro del matrimonio probablemente sea mucho mayor.

Paz Vega - $10 millones

Paz Vega se mudó hace varios años a Estados Unidos, pero no deja de ser una de nuestras españolas preferidas de todos los tiempos. Su carrera de actriz va viento en popa y todo esto se ha reflejado en el patrimonio de la sevillana, estimado en $10 millones. No cabe duda que comodidades no le faltan, así como roles destacados. Se espera que en 2019 se estrene Rambo V, y nuestra Paz será una de las estrellas de la super producción de Hollywood.

Isabel Pantoja - $10 millones

La vida de Isabel Pantoja ha sido un subibaja de emociones desde hace muchos años y por razones muy distintas. Desde hace algún tiempo lleva batallando problemas fiscales y económicos por algunos asuntos en los que se vio envuelta desde su relación con Julián Muñoz. Algo que, sin lugar a dudas, ha afectado su finanzas. No obstante, su talento y fama a nivel mundial le han reportado ganancias por mucho tiempo. Su patrimonio se estima cercano a los $10 millones.

Marta Sánchez - $30 millones

Marta Sánchez es una de las cantantes de pop españolas más relevantes de los últimos 30 años. Su música se ha escuchado en los rincones más recónditos, por lo que no es de sorprender que haya acumulado una fortuna tan impresionante. Y es que no muchos pueden jactarse de un patrimonio cercano a los $30 millones. Nos queda claro que su trabajo exhaustivo y talento la han hecho merecedora de semejante fortuna. ¡Que siga triunfando muchos años más!

Penelope Cruz - $55 millones

La modelo y actriz española, que se mueve en este mundo de los 15 años, ha aparecido en varias películas como Gothika, Noel, Sahara, que le valieron un Globo de Oro y una nominación de la academia por cada una de ellas. También se llevó un Oscar por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona y ha sido uno de los rostros de la firma L'Oreal.



Julia Louis-Dreyfus - $200 millones

Muchos la recordarán por su papel en Seinfeld, pero su trabajo más reciente en Veep le ha valido $150000 por episodio. Su participación en Las aventuras de Christine también la han llevado a ganar un sueldo más que respetable, un total de $275000 por episodio.

Charlize Theron - $110 millones

Nacida en Sudáfrica, Charlize ha co-producido y protagonizado muchos éxitos de Hollywood, como Mi gran amigo Joe y The Italian Job. Su reciente película Blancanieves y la leyenda del cazador le suspuso un beneficio de nada más y nada menos que $10 millones. Además, es una filántropa muy dedicada y fundó su centro personal llamado "Charlize Theron Africa Outreach Project" que ayuda a combatir el VIH/SIDA.



Jennifer Lawrence - $110 millones

A sus 26 años, Jennifer Lawrence ha acumulado más de $110 millones por protagonizar películas como Los juegos del hambre y X-Men. Su interpretación en El lado bueno de las cosas no solo le supuso un importante ingreso económico, sino que la hizo merecedora de un Oscar. En cualquier caso, Lawrence no gasta todo su dinero en bolsos y ropa, también lo reserva para otros fines, como hizo en 2015 cuando creó la Fundación Jennifer Lawrence. Ha destinado cerca de $2 millones a hospitales de niños.



Malia Obama - $6 millones

Malia Obama tan solo tiene 19 años y su escalada a la fama se debe a ser la hija del Presidente. La riqueza del expresidente se estima en torno a los $12,2 millones, mientras que la de Michelle Obama se queda en $11,8 millones. A pesar de todo esto, Malia ha sido educada para contribuir con su parte, y es que el pasado verano se la pudo ver trabajando en un restaurante de mariscos.



Rihanna - $160 millones

La bella cantante, nacida en Barbados, continúa cosechando éxito tras éxito y aumentando sus ganancias gracias a sus colaboraciones con artistas de la talla de Emine, Jay-Z y T.I. A sus 29 años también ha trabajado en la gran pantalla y será una de las figuras de Ocean's Eight (que saldrá en el año 2018) junto a Sandra Bullock y Helena Bonham Carter. Además, ha creado junto a MAC su propia línea de maquillaje, valorada en $10 millones.



Jessica Alba - $200 millones

Esta grandiosa mujer no solo es una cara bonita, sino que también destacada como una exitosa empresaria. Es la propietaria de una empresa llamada The Honest Company que fabrica productos doméstico limpios de tóxicos y que está valorada en... ¡1000 millones de dólares¡ Y es que queda claro que supo sacarle provecho a su faceta empresarial como pocos han hecho. Y no por necesidad, pues a la bella actriz nunca le han faltado ofertas de trabajo.



Adele - $125 millones

La cantante británica saltó a la fama con el debut de su álbum 19. Su último disco, 25, vendió cerca de 3,38 millones de copias en su primera semana a la venta solo en Estados Unidos. Adele mantiene su vida personal de manera privada y apenas aparece en fotografías junto a su marido e hijo.



Miley Cyrus - $165 millones

Cuando hablamos de Miley Cyrus, a veces olvidamos que en sus comienzos tan solo era una niña de dulce rostro conocida por protagonizar Hannah Montana. Sus extravagancias y actuaciones polémicas la han llevado a convertirse en un personaje muy mediático, consiguiendo así tanta atención de la prensa como hasta entonces lo había hecho con su carrera musical y como actriz. Con la venta de álbumes ha embolsado hasta $16 millones, mientras que con su merchandising ha hecho una fortuna superior a los $76 millones. Hace poco reanudó su relación amorosa con el galán de Hollywood Liam Hemsworth y se la ha visto llevando un alucinante anillo de compromiso.



Kim Kardashian - $150 millones

Puedes quererla u odiarla, pero Kim Kardashian seguirá teniendo una abultada cuenta bancaria. Se presume que heredó una importante cuantía de su padre, que fue abogado en el caso de OJ Simpson, pero sus ganancias se han disparado gracias a su reality show Keeping Up With The Kardashians que lleva años aumentando su audiencia. Cada temporada se lleva $15 millones, convirtiéndola en la estrella de un reality mejor pagada de la televisión. Sus productos de belleza y apps también le han hecho ganar mucho dinero, ingresando cerca de $40 millones por el juego que lleva su nombre.



Oprah Winfrey- $3200 millones

¿Cómo comenzar cuando se trata de Oprah? Empezando desde el principio, pasó sus primeros años en la pobreza, pero pronto encontró el éxito y literalmente ha hecho de todo. Tiene su propia revista y empresa, pero probablemente sea más conocida por su programa The Oprah Winfrey Show. Parte de la riqueza que acumuló a lo largo de estos años la ha invertido en propiedades en Chicago, Florida, New Jersey, Georgia, Colorado y Hawaii.



Scarlett Johansson - $80 millones

Las ganancias de Scarlett Johansson en 2015 alcanzaron la suma total de $35,5 millones, principalmente gracias a los $20 millones que se le pagaron por su papel en Vengadores: La era de Ultrón. Su filmografía también incluye películas como La joven de la perla y Las hermanas Bolena. Johansson también es cantante y puso su voz a la banda sonora de Qué les pasa a los hombres. Sus fortuna también se han visto impulsada por campañas publicitarias para grandes marcas.



Alicia Keys - $130 millones

Alicia Keys tiene la voz de un ángel y sus ganancias así lo reflejan. Solo con sus tours se ha hecho con una suma de $30 millones. Keys es también jueza en el show The Voice y acaba de renovar su contrato para la próxima temporada, algo que definitivamente ha impulsado sus beneficios. La belleza natural de Alicia Keys también ha sido un motivo para mantener a la cantante en el centro de todas las pláticas, ya que hace un tiempo que se niega a utilizar maquillaje. ¡Si todas fuéramos tan valientes!