Más podemitas que feministas: las disculpas de Pablo Iglesias a Mariló Montero dejan en bragas a Pardo de Vera y Marta Nebot, que se quedan mudas

Más podemitas que feministas. El propio Pablo Iglesias por fin reconoció su error por haber confesado, en un chat privado, que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase.

Y esta manera de recular a quien ha dejado 'en bragas' ha sido a la izquierda mediática que habitualmente le apoya. Curiosamente, son las mismas que se las dan de feministas, pero claro, con tal de tapar las vergüenzas del 'Gran Líder', pues que le den a según que mujeres.

En su comparecencia de este 13 de diciembre de 2018, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, Iglesias dijo que se "arrepiente" de sus opiniones pasadas sobre Venezuela y además pidió disculpas a Montero por tan desafortunado -y machista- comentario.

Siento mucha vergüenza de haber hecho en un mensaje de Telegram privado una broma machista imperdonable. A veces he hecho comentarios que cuando lees después dices: es impresentable. Ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: Lo siento mucho y esto lo hice mal

Después de la rectificación del podemita, Ana Pardo de Vera, directora de Público, medio oficial de los morados, permaneció muda en su Twitter. Cosa harto sospechosa, ya que ella dice que defiende a las mujeres hoy sí y mañana...también, salvo que seas Mariló Montero.

La cosa es tan delirante que otra afamada 'feminista', la reportera Marta Nebot, tiene alojado un post en un blog del diario digital que dirige Pardo de Vera que se titulaba '¿Por qué no me solidarizo con Mariló Montero?'.

Lean:

¿Por qué no me acabo de solidarizar con Mariló Montero, aunque esté de acuerdo en parte con lo que dice? Además, no debo ser la única: ella dijo también que, en su momento, se había sentido muy sola. ¿Será porque esa conversación se sacó de un móvil robado vete tú a saber por quién y se publicó en Okdiario? Seguro que eso me influye. No será porque la frase de Iglesias no sea tremenda y no quepa la duda de si es o no machista, porque lo es y está claro. ¿Será cuestión de bandos? No me considero tan sectaria, pero es verdad que una espera más esas frases en bocas de derechas que en bocas de izquierdas y que es probable que cada bando las disculpe mejor en boca propia que en boca ajena. Estoy de acuerdo con ella en que las palabras son importantes y que el maltrato verbal es maltrato y, a veces, la antesala del otro todavía más violento. Pero, después de muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que no estoy con ella porque con esto de la violencia de género cada vez creo más que cogérsela con papel de fumar es oportunista, grotesco e insultante para las auténticas víctimas.

El líder de Podemos remarcó, sin embargo, que el comentario fue vertido en el marco de una conversación privada, tal como subrayó en 2016, después de que el digital OK Diario difundiera el contenido del intercambio de mensajes entre Iglesias y Juan Carlos Monedero.

MARILÓ MONTERO ROMPE SU SILENCIO EN 'MÁS DE UNO'

La protagonista involuntaria de esta historia ha hablado con Carlos Alsina en 'Más de Uno' de Onda Cero.

La comparecencia de Pablo Iglesias fue poco seria. Se escondió entre risas, un bolígrafo y versos. Me parece hilarante y ofensivo Yo no quiero hacer sangre. Esto no es agradable para mí Una disculpa no significa perdón. Con una disculpa no te arrepientes de lo que has hecho y es lo que ha elegido

Aseguró la comunicadora, en lo que ha sido una intervención que precisamente se ha producido en el programa de la competencia de la de su ex marido, Carlos Herrera.