La enésima coz golpista de Talegón: compara el Consejo de Ministros en Barcelona con una acción franquista

Beatriz Talegón ya no sabe qué hacer para seguir reclamando la atención de los separatistas y que le den algo más que una tribuna en el Nacional.cat o un puesto de tertuliana en la TV3.

Este 14 de diciembre de 2018, en una auténtica chapa de artículo en el diario separarista, se tiraba de los pelos por el hecho de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, decidiese que el próximo 21 de diciembre de 2018 se celebre en Barcelona un Consejo de Ministros.

A juicio de la abogada y política, la medida de Sánchez le parecía una réplica de lo que pasaba en tiempos de Franco:

No sabemos si Sánchez pretende hacer alguna propuesta interesante, prometer la luna o sencillamente buscar titulares con los que vender relato allende la piel de toro. Lo que sí sabemos es que hay una constante: en todas las circunstancias que ha habido un Consejo de Ministros en Barcelona, han sido momentos de tensión política, con presos políticos catalanes y crisis política del reino. Esta vez no cambia nada en ese sentido.

No es la primera vez que un gobierno decide celebrar una reunión en Barcelona. Durante la dictadura franquista fueron varias, y en ellas siempre se trataba de dar buenas noticias para los catalanes, de prometerles cosas que de alguna manera buscaban tenerles contentos. Después no se cumplía la mayoría, pero con las fotos y los titulares el dictador tenía suficiente para venderle el cuento a toda España.

Y de paso, ya que Vox está en el ajo, palos a la formación de Abascal y a quienes la han permitido posicionarse en el proceso contra los golpistas:

Es bastante evidente que España va a perder de todas todas. Y por esa razón, en la medida en que pueda silenciar a Cataluña todo lo posible, tratará de tener excusa para intervenirla. Podrían haber planteado otras opciones para los males de Sánchez, que traen consecuencias terribles para casi todos. Como , por ejemplo, plantearse la ilegalización de una formación fascista que aboga por ideas contrarias a los derechos humanos. Como, por ejemplo, haber rechazado desde instancias judiciales la personación de esa formación fascista y poner así un poco de cordura en el juicio contra el proceso soberanista catalán.

El caso es que no sólo no se ha hecho sino que además, ahora que se habla de ilegalizar partidos, el iluminado de Page y su amigo Lambán (los dos sobresalen por las mismas virtudes) señalan a los independentistas. Se ve que hacer política con fascistas no les molesta tanto.