Un experto denuncia el fraude de Pedrojota para inflar el tráfico de El Español: "Sus anunciantes deberían sentirse estafados"

Un experto en audiencias ha dejado en pelota y tirantes a Pedrojota Ramírez luego de que explicará con todo lujo de detalles las trampas que hace su periódico, El Español, para inflar sus cifras tráfico y así engañar a sus anunciantes e inversores con el objetivo de presumir que su periódico es el que más crece pese a que sus mejores periodistas ya han dimitido huyendo a otros soles que más calientan. --"Esto es un éxodo": se marchan otros cuatro de El Español y se ahonda el divorcio entre Pedrojota y la redacción--

José Ramón Fernández es un español experto en audiencias en Internet que reside en Estados Unidos. Tiene un ojo clínico para detectar los fraudes y el tráfico basura con el que algunos digitales de la prensa española inflan sus cifras. Trampas que el medidor oficial de la audiencia digital en España, Comscore, permite con total falta de vergüenza.

¿Cómo se explica que una empresa que presume de detectar "el tráfico fraudulento" permita semejante cambalache? La respuesta la da Fernández sin pelos en la lengua en un artículo publicado en la web de Linkedin titulado 'Csi a la medicion de audiencias de medios: Comscore y ElEspañol':

El factor clave que incita a los diarios a luchar por obtener un mejor puesto es el beneficio que obtienen en términos económicos a través de la publicidad: cuanto más alto se sitúe el periódico en el ránking, mayor inversión conseguirá.

Desde PD ya habíamos denunciado cómo sumaba tráfico con su granja de contenidos. La última y cacareada agregación ha sido el portal Vandal, dedicado a los videojuegos -es especialista en compartir trucos de toda clase de juegos on-line- que le ha reportado nada menos que 1,7 millones de usuarios de una tacada. En otras palabras: poco periodismo y mucho chanchullo.

Si se suman Vandal (1,7 millones de usuarios), Crónica Global (1,06), El Androide Libre (611.000), Diario de Avisos (523.000), Navarra-com (503.000), Cocinillas (503.000) y Omicrono (428.000) el tráfico total añadido al portal de Pedrojota sería de 5.390.000, una cifra que deja afónico el rugido del León que, por sí solo, sólo sumaría 3.756.000 usuarios. Es decir, que el digital de Pedrojota, limpio de polvo y paja, no alcanzaría ni el top 20 de España. --El león se queda afónico: los chanchullos de Pedrojota para sumar tráfico con El Español--

INFLANDO LA AUDIENCIA

¿Cómo dice Comscore que debe ser el tráfico? Para Comscore, las visitas a una web, deben ser iniciadas por una persona y voluntarias, es decir:

-No valen visitas desde popups de esos que salen en webs porno y de descarga de películas, sin que tu hagas nada o por darle al botón "play" de la peli.

-Sí vale el tráfico generado por clickbait (un neologismo en inglés usado de forma peyorativa para describir a los contenidos en Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios, especialmente a expensas de la calidad).

-No, el tráfico en iframe tampoco vale, un verano hubo un grupo editorial que pidió a Comscore que no sumase el tráfico cruzado entre sus dos grandes webs porque habían metido un iframe que sumaba para Comscore alterando la audiencia de un site; bueno, al menos avisaron tratando de ser honrados, que no es poco.