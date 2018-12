Losantos apuñala a Sánchez: "Este felón con entusiasmo alcohólico no se morreó con Torra porque este no quiso"

A saco contra Pedro Sánchez y sin cortarse un pelo. Federico Jiménez Losantos le regala este 23 de diciembre de 2018 una soberbia columna a sus lectores de Libertad Digital en el que deja al presidente del Gobierno de traidor para arriba.

Apunta Losantos que:

Desde las abdicaciones de Bayona, por las que Fernando VII y Carlos IV entregaron cobardemente la corona de España a Napoleón, no existe en la bimilenaria historia de España una traición tan miserable, tan innecesaria, tan abyecta y de tan terribles consecuencias como la perpetrada este jueves por Pedro Judas Sánchez, alias Falconetti. Por lo menos, los dos reyes que rindieron la corona de España y las Indias al genocida francés claudicaban ante el primer ejército del mundo. Este felón cum fraude lo ha hecho ante una pandilla de mamarrachos racistas, de legendaria cobardía y que cobra cada mes lo que a los españoles nos quita el Gobierno, porque no tienen donde caerse muertos. Fernando VII, el Rey Felón, se rindió por cobardía. Judas Sánchez, el Presidente Felón, se ha rendido por puro vicio.

Recuerda el comunicado que se envió a los medios tras su reunión con Torra:

En sólo una cuartilla, el que no cabe considerar presidente legítimo, ni siquiera legal, del Gobierno del Reino de España, renunció a la soberanía del pueblo español, denigró al Tribunal Supremo que debe juzgar en un mes a los golpistas de 2017, redujo a escombros la imagen internacional de España renunciando al apoyo internacional ante el reto separatista, asumió que la "ciudadanía catalana" se limita a los golpistas, condenando así a los catalanes a la guerra civil y privando a los leales de la ayuda de su Estado. Si algún día, como sería deseable, se juzga a Judas Sánchez y a su infame Gobierno por alta traición, bastará la hojita perpetrada por dos lerdas, Batet y Artadi, la Noia de Falconetti y la Noia del Cocomocho, para condenarlos. He aquí el texticulillo íntegro, cuajado de memeces y todas ellas delictivas:

Tacha la nota de infamia y se imagina a un Sánchez intentándole comer la boca a Torra:

A las pocas horas de la infame nota, Calvo dijo en la radio que la "solución del conflicto" es una cosa que debe resolverse "entre catalanes", es decir, que los que no somos catalanes no pintamos ya nada en lo que se perfila como un plebiscito para liquidar nuestro Estado y nuestra Nación. Antes, genuflexo ante el catanazi Torra, que ahuecaba su voz de ratafía ante la flor marchita del empresariado favorable al golpe -adecuadamente presidido por un Sánchez Llibre, de la acreditada banda de Durán y Pujol-, el Presidente Felón se adentró en el entusiasmo alcohólico del mal bebedor y si no se morreó al modo de Breznev y Honecker o Iglesias y Domenech, con el que él mismo llamaba "fascista", sería porque a Torra no le apeteció. Pero proclamó la primacía absoluta del "diálogo" sobre la Ley, como si no se sintiera obligado por la Constitución que juró "guardar y hacer guardar".