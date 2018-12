La mercader ideológica Beatriz Talegón la lía sospechando ahora de la veracidad de la agresión a Cake Minuesa

Beatriz Talegón es inasequible al desaliento. Después de montar un incendio en la TV3, en el programa Preguntes Freqüents del 22 de diciembre de 2018, acusando a Vox de estar detrás de la agresión a Cake Minuesa y de llevarse un buen revolcón en Twitter, ahora vuelve por sus fueros -Las hostias a Beatriz Talegón por soltar en TV3 el bulo de que a Cake Minuesa le pegó un simpatizante de VOX-.

Esta "mercader ideológica", como ya la han bautizado con fortuna en las redes sociales, pone el dedo acusador en la propia veracidad de las imágenes que todos los espectadores pudieron contemplar.

Obviamente, como avispada que es la politóloga y abogada, no suelta de manera abierta que la agresión no haya existido, pero sí que la pone en tela de juicio reclamando tanto la denuncia como el parte médico.

Disculpad, que con las cositas navideñas se me ha olvidado preguntar. Habéis visto alguno ya la denuncia de CM por la brutal agresión? Y el parte médico? Y se conoce la identidad de LOS agresores? Perdonad pero estoy segura de que ya está circulando y no lo he visto. 🙏