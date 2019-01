Pérez-Reverte pierde el oremus y se mete entre las alambradas del campo de concentración de Auschwitz

Arturo Pérez-Reverte nos tiene acostumbrados a "experimentos sociológicos vía Twitter", pero no es habitual que patine en el intento y en esta ocasión se ha ido de morros (Pérez-Reverte le escupe a Sánchez la verdad sobre Franco: "Nos importa un carajo").

Voluntaria o involuntariamente, el escritor Pérez-Reverte es todo un clásico de las polémicas en la red social Twitter.

Y siendo como es un tipo tan beligerante contra la maldad humana, tan implicado en batallas bonitas -incluida la de los perros maltratados- llama la atención su aparente insensibilidad y falta de olfato en este asunto.



Ha incendiado la red este 2 de enero de 2018 al publicar un tuit en el que, de forma irónica, se burlaba de las numerosas novelas ambientadas en campos de concentración nazis (El 'vacilón' de Reverte a un tuitero que quería corregir la forma de hablar de su madre).

Y no ha sido el único mensaje que ha publicado en ese sentido porque ha continuado recordando obras ambientadas en otros campos de concentración de las hordas hitlerianas.

Pero no. El fotógrafo de Mauthausen, El ángel de Mauthausen, El violinista de Mauthausen (anda, aquí también había violinista)...", ha sido su segundo mensaje.

Y este le ha seguido:

Pérez-Reverte ha terminado la serie con un "rediós, qué difícil se está poniendo esto de la literatura".

La respuesta inesperada en español Pero la sorpresa para el escritor ha llegado cuando la cuenta oficial del Museo Memorial del campo de concentración de Auschwitz, situado en Polonia, le ha contestado en español recriminándole que hiciera humor con ese tema:

Esa ha sido la réplica del community manager que gestiona la cuenta de Twitter del campo de concentración polaco.

La respuesta no ha sentado nada bien a Pérez-Reverte, que ha explicado así la intención de sus tuits:

