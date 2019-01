Arturo Pérez-Reverte: "No sea simple. No es lo mismo vender que venderse"

Es elo rayo que no cesa este Arturo Pérez-Reverte (Twitter: Arturo Pérez-Reverte arrasa con este reflexión sobre España y los cobardes ).

El exreportero de guerra, escritor y académico ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales al plantear una contundente reflexión sobre los seres humanos y su listón a la hora de venderse (El cabreo de Pérez-Reverte cuando le preguntan por el vídeo con un perro apuñalado: "Ganas de matar a ciertos humanos").

La tesis de Pérez-Reverte han agitado las fredes sociales y provocado una tremenda ovación en Twitter, donde han recibido muchos miles de 'me gusta' en pocas horas y alguna que otra crítica venenosa (Pérez-Reverte pierde el oremus y se mete entre las alambradas del campo de concentración de Auschwitz):

Dicen que todo el mundo tiene su precio no? O usted no ha vendido su literatura?

No pretendía ofenderlo, se lo aseguro. Si ha sido así, lo lamento. Mis disculpas.

Como pasa siempre que Arturo suelta una de las suyas, se han abierto un intenso debate en el que el propio escritor se ha querido implicar:

Está sacada del autor, que no siempre es lo mismo. A menudo mis personajes afirman cosas que yo no comparto. Una novela es un artefacto de ficción, no un manifiesto ni una confesión personal.