Twitter se mofa de Talegón tras relatar su visita a Junqueras y Romeva: "¡Bea, pobres presos, no les tortures!"

Bochornoso blanqueo de Beatriz Talegón a los golpistas Oriol Junqueras y Raúl Romeva. Cierto es que a estas alturas no sorprende la connivencia de la exsocialista con el mundo separatista, pero lo que cuenta este 17 de enero de 2019 en Diario 16 es tomar al lector por tonto.

En una extensa crónica de la que extraemos unos párrafos, Talegón nos intenta vender lo inofensivo que es Oriol Junqueras y lo malo que es el sistema español tratando de acallar las voces críticas:

De lo que se trata cuando se encierra a estos gigantes es, simplemente, de silenciarles. De amordazarles. De intentar que no se expresen ni transmitan sus ideas, sus propuestas, sus críticas. Para eso están allí. Y ayer, una vez más, lo pude comprobar. "¿Cómo es posible que hayan sido capaces de contarle a la gente en España que nosotros somos golpistas, delincuentes, malas personas, que odiamos y por eso nos queremos ir, cuando en realidad lo nuestro va de todo lo contrario? Lo nuestro va de amor, también de amor a España.Porque defendemos un sistema justo, un reparto de la riqueza sostenible, que se garanticen los derechos sociales. Nosotros no odiamos a nadie, a ningún pueblo, a ningún ciudadano sea de donde sea. Lo que queremos precisamente es garantizar una forma de vida en igualdad de oportunidades, en libertad y con un sistema de justicia que garantice el fin de los abusos". Me reí y le dije que eso del "amor a España" no lo veía yo muy existido como lema político. Y mucho menos entre las filas independentistas.

Al despedirnos me preguntó cómo le había visto. Le dije que tiene buen color. Que le veo fuerte, consciente de lo que está a punto de empezar: el juicio que lo que persigue son unas ideas. Y todo lo que conllevará. Las dificultades para poder defenderse con todas las garantías, según establece la ley, son la enorme sombra que les espera en Madrid. La falta de descanso, los traslados, el agotamiento. Y Gabriel recordaba que Arnaldo le había contado que llega un momento en el que no sabes ni lo que estás diciendo, ni las veces que lo has explicado ni las que te quedan. Pierdes la noción y el agotamiento anímico, físico y mental es de tal envergadura, que tienes la sensación de estar pasando tus propios límites de aguante de manera continua.

Obviamente, en Twitter le dieron cumplida respuesta:

Si yo twitteo un miércoles que me he ido a Lugo a ver a mi tío Anselmo, a la vuelta me encuentro en el curro una caja con mis cosas. Ya sabíamos que Gabi tiene un máster en absentismo o laboral, pero ya veo que crea escuela! — DBB (@bouza_david) 16 de enero de 2019

Los miércoles cierran el Congreso? Lo digo por eso de currar y esas cosas... — Antonio (@Manialcalaino) 16 de enero de 2019

Pobres presos , no poder ir a ningún lado. Yo en situación semejante estaría acojonado esperando semejante visita. — Manolo Lirola (@manololirola) 17 de enero de 2019

Pero mujer!! Que las torturas a los presos no están permitidas!! Pobres presos — jl_plaza_g (@jl_plaza_g) 17 de enero de 2019

Primero de EGB: Redacción : Qué has hecho hoy. — Lluis Oñate 📎 (@lluisonate) 17 de enero de 2019

Joder, es inhumano, menuda tortura jajajajaja — ToniT (@Cencerro80) 16 de enero de 2019

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72