Losantos le pasa factura a los cobardes Sánchez, Iglesias y el Papa Francisco por seguir de rodillas ante Maduro

Federico Jiménez Losantos no se anda con rodeos y este 27 de enero de 2019 le pasa factura a Pedro Sánchez, la Unión Europea, Podemos, Torra y hasta al Papa Francisco por cobardear en tablas con las crisis que se ha desatado en Venezuela. Ninguno de estos personajes está dispuesto a decirle directamente al dictador Nicolás Maduro lo que realmente tiene que hacer.

Arranca así Losantos en su tribuna de Libertad Digital:

Aunque sea Gobierno, Falconetti no es España. Por eso lo instalaron en la Moncloa sus socios comunistas, golpistas y separatistas tras el golpe de Estado en Cataluña: para no tener enfrente a España. O cuanta menos, mejor. Y por eso su estancia en el Poder, que empezó legalmente, se ha convertido en ilegítima al no convocar elecciones generales "a la mayor brevedad posible", como prometió al presentar la moción de censura contra Rajoy. Y por eso su estadía en el Poder está siendo una absoluta traición al orden constitucional en política interior y al interés nacional en la exterior.

Ningún episodio lo ha demostrado tan a las claras como la posición del Gobierno Falconetti ante rebelión venezolana contra la narcodictadura comunista más inhumana de que se tenga noticia -más de cuatro millones han huído ya del hambre y el terror, sobre todo a Colombia y Brasil, algo así como si seis millones de españoles huyeran a Portugal y Francia-, ante la que la posición del Gobierno español ha sido la de evitar tener posición. Lo que sea para no incomodar a sus socios comunistas y separatistas, ya que Podemos, Torra y los bildutaras han apoyado al gorilato venezolano.