Que Casado cuide sus espaldas porque el sorayismo no está muerto: "Versos sueltos como Sémper hunden al PP"

El periodista de El Mundo, Javier Negre, y el analista económico Israel García-Juez debaten en Periodista Digital sobre la más rabiosa actualidad política, desde el caos en Podemos al fenómeno de Vox pasando por esos miembros del Partido Popular que aún no parecen estar en sintonía con los nuevos tiempos que ha impuesto Pablo Casado.

Sobre los barones díscolos del PP, entre ellos Borja Sémper y Alfonso Alonso, Negre señala que:

Borja Sémper dio una entrevista en El País diciendo que había que evitar todo pacto con Vox, pero tirando de hemeroteca le he puesto un tuit donde le recordaba que él dijo que había que construir el futuro de Euskadi con Bildu, es decir con aquellos que apludían los asesinatos de ETA y en cambio quiere marginar al Vox de Ortega Lara. El daño que está haciendo Borja Sémper a las siglas del PP nacional es brutal, hasta el punto de que hay preocupación en Génova porque no tiene sentido tener un verso suelto que te reste votos y él corre el peligro de que Vox le pueda superar en el Ayuntamiento de San Sebastián. Lo que está claro es que el sorayismo no está muerto porque hay dirigentes y barones del PP que manejan su discurso.

Israel García-Juez iba más allá de definir a Sémper como "verso suelto":

En el caso concreto de Borja Sémper creo que trata de buscar un hueco que no siempre hay, decir la última palabra, ser el más ingenioso y eso conlleva el peligro de caerte. Yo no sé si está buscando la puerta de salida o está haciendo ruido para que le apacigüen. Pero desde luego el sorayismo no está muerto.

Javier Negre achaca el auge de Vox a una hipersensibilidad social:

Hay una hipersensibilidad en la sociedad. A cualquier detalle dejas de votar al PP y te vas a Vox. Los sondeos que hay son orientativos, pero no me los creo. En Andalucía, por ejemplo, los sondeos le daban entre cero y un escaño. Para mí el mejor sondeo es ir por la calle y preguntarle a los taxistas, a los conductores de VTC, a los camereros, a las limpiadoras. Y, claro, cuando tú te encuentras a camareros de baja extracción social, pueblo obrero que son fanáticos de Vox porque Vox es ahora mismo una moda que no tiene techo y le va a meter un gran bocado al PP, a Ciudadanos y a otros partidos de izquierda. Tienen que ser prudentes, pero ahora mismo están haciendo las cosas. El PP sabe que es su socio natural y le está tendiendo la mano, además Santi y Pablo tienen muy buena relación y yo creo que la estrategia de Pablo Casado s muy buena, tratar de recuperar a los votantes desde el respeto.

Israel García-Juez, sobre el partido de Santiago Abascal, considera que hay que abogar por la prudencia:

Vox tiene que ser prudente porque hay cuestiones muy sensibles en las que tú a lo mejor puedes estar de acuerdo con algunos planteamientos como el tema de la inmigración, la violencia doméstica o de género, pero son cuestiones que tienes que medir muchísimo. Para eso hay que tener grandes profesionales y en el caso de Vox creo que adolecen bastante de ellos, de expertos en comunicación.

Luis Balcarce es redactor jefe de Periodista Digital. @lbalcarce