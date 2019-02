Risto Mejide se encabrona con El País por criticar su 'Chester': "Es acojonante que me comparen con Arcadi Espada"

¡Qué cabreo del quince que tiene Risto Mejide! El ególatra publicista, experto él en la crítica a los demás hasta el punto de humillarlos (sólo hay que recordar lo que hizo en TVE con más de un aspirante en 'Operación Triunfo') no tolera, sin embargo que le pongan a él en el centro de la diana de los palos -Sergio del Molino (El País) no se deja engañar por la moral de pacotilla de Risto Mejide: "No me trago las intenciones justicieras de su Chester-.

Por eso, ante la crítica del compañero de El País, Sergio del Molino, el publicista y presentador de 'Chester' salió como un poseso ante la crítica que se le hizo a su entrevista a Arcadi Espada -Risto Mejide se pasa de la raya: usa su guerra con Arcadi Espada para insultar a Herrera, Sostres y Girauta-.

Mejide no soportó que se le dijera con toda la lógica del mundo que si tan deplorables habían sido las palabras del columnista de El Mundo sobre los niños con síndrome de down, que lo mejor habría sido ignorar la polémica no cursando invitación al periodista.

"Arcadi es el último espécimen de una raza muy ibérica de polemista (a veces, directamente, libelista) que ha sido abatido por Risto, un ejemplar joven de otra especie nueva y vigorosa."



Mi columna de @el_pais.https://t.co/AjaDgoI7Pa — Sergio del Molino (@sergiodelmolino) 18 de febrero de 2019

El presentador de 'Chester' se lanzó a la yugular de El País:

El estupendismo de ‘El País’ no tiene límites. Me parece acojonante que me comparen con quien considera a los hijos con Síndrome de Down “tontos, enfermos y peores”. Todo por hacer lo que considero que había que hacer. Lo volvería a hacer una y mil veces. pic.twitter.com/QlJ5Tc9mbK — Risto Mejide (@ristomejide) 18 de febrero de 2019

Ni emboscada ni juicio sumarísimo. Él tuvo 40’ para expresarse, reafirmarse o retractarse, y los utilizó como quiso para mensopreciar a quien le vino en gana. Yo sólo utilicé 1’ para impedir que se siguiese faltando en fondo y en forma a Rafa y a Nico. Punto. — Risto Mejide (@ristomejide) 18 de febrero de 2019

Por otra parte, me alegra saber que hay gente que por fin ha descubierto que el @Chester_cuatro NO es una entrevista. Mi opinión está presente en esta ocasión y en todas las demás. Y así seguirá siendo mientras yo siga sentándome en ese sofá. — Risto Mejide (@ristomejide) 18 de febrero de 2019

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72