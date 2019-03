Perdigonazo de Pérez-Reverte a los jueces por arrodillarse ante los animalistas y prohibir la caza en Castilla y León

Arturo Pérez-Reverte no es de los que se callen ante decisiones polémicas. Ya sea para estar a favor o en contra, lo cierto es que el académico cartagenero nunca deja indiferente a nadie y en esta ocasión no iba a ser una excepción a la regla.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de prohibir la caza ha hecho que Reverte exprese su punto de vista de manera contundente hablando de "disparate".

Y cuando un usuario le reclamaba que se mojase más sobre si era o partidario de la caza, el escritor no dudaba en poner negro sobre blanco su parecer sobre el arte cinegético asegurando que, aunque a él no le gustaba, si veía necesario que por control del ecosistema había que permitir una actividad de manera supervisada:

No me gusta cazar. No lo hice nunca. Y no tengo simpatía por los que matan animales que no se van a comer, cazando sólo por el placer de matar. Aunque comprendo que cierta clase de caza responsable en determinados momentos y lugares, muy vigilada y regulada, es incluso necesaria.