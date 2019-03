María Jamardo y Cristina Seguí le pintan la cara a la pesetera Talegón por rajar contra Inda: "Es la Lewinski de Puigdemont"

Ha sido un repaso en toda regla de María Jamardo y Cristina Seguí a Beatriz Talegón, la politóloga que hasta el 13 de marzo de 2019 fue colaboradora de Okdiario, y que ahora ha forzado su despido (porque no se atrevió a irse ella por su propio pie) con unas declaraciones infumables en su Twitter y en el programa 'Todo es mentira' (Cuatro).

Evidentemente, cuando llamas "puta vergüenza" al diario en el que, por razones que cuesta entender y tendrán que ver con la búsqueda de audiencia, te permiten escribir con libertad, lo normal es que te pongan de patitas en la calle.

Pero aún así, Talegón, tenía que soltar su última palabra:

Bien: acabo de recibir una amable llamada de Eduardo Inda para comunicarme que ya no quiere que escriba más mi opinión en “su diario”. La causa: mi intervención de hoy en @todoesmentiratv Ha grabado la llamada. Dice. Ojalá la publicase entera. Pero me temo que no se atrevería.