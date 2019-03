Javier Negre le enfría la euforia antifranquista a Pardo de Vera recordándole la peor de sus pesadillas

¡Qué contenta está Ana Pardo de Vera! Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, salía este 15 de marzo de 2019 todo ufana a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para anunciar que ya había fecha para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, concretamamente el 10 de junio de 2019.

La directora de 'Público Today', Ana Pardo de Vera, publicaba este tuit todo orgullosa:

En unos minutos, estaré en @todoesmentiratv

No ganamos para sustos: ya hay fecha para sacar a la momia de #Franco de su monumento homenaje.

No me atrevo a ser optimista, son muchas decepciones 🤨 #ValleDeLosCaídos pic.twitter.com/fin9ftY34E