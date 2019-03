Tremendo repaso de decenas de tuiteros a Iñaki Gabilondo por afirmar que VOX "es el franquismo" para alegría de Ignacio Escolar

Está dando que hablar, y no es para menos.--'El Lechero' Fortes 'empuja' a Iñaki Gabilondo a burlarse de Pablo Casado: "Ahora se cree Cánovas del Castillo"--

La entrevista que el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, le ha hecho al periodista Iñaki Gabilondo, que deja titulares que están corriendo como la pólvora por las redes sociales.--Los petardos de Netflix eligen a los 'buenistas' Gabilondo, Francino y Nierga para defender España: "Hay mucha catalanafobia"--

Gabilondo, el histórico de PRISA, deja algún titular que otro para el recuerdo:--Tertsch revienta al 'reverendo' Gabilondo por su plan para gestionar el fin de ETA: "Hay que ser miserable"--

Quizás se ha pasado tres pueblos Iñaki. O no. Beatriz Talegón es de las que se queda cortas, y por eso le mete al ex presentador de 'Hoy por hoy':

Pues haber trabajado mejor y no al servicio de la falsa progresía. Caídas las caretas descubrimos a los "falsos amigos". Gabilondo es uno de los grandes responsables de haber tenido adormecidas a las conciencias progresistas durante estos 40 años. https://t.co/3EnkqgIAYZ

En todo caso, esta era la respuesta completa de Gabilondo sobre el partido de Santiago Abascal:

Para mí es el franquismo. No quiero entrar en planteamientos técnicos, que se los dejo a los expertos en política; ellos sabrán cómo se disecciona ese producto. Yo tenía 33 años cuando Franco se murió.

Es decir, viví 33 años de mi vida, casado y padre de tres hijos, con Franco en mi cabeza, en mi corazón, en mi mundo y en mi alma. Si tuviera que explicar en qué consiste este pensamiento ultra españolista, ultra centralista, basado en estos principios de patria, Dios, España, los viejos valores... Ponle el color que tú quieras, pero Vox es el franquismo. Me resulta absolutamente reconocible porque lo viví. Me rejuvenece, me devuelve a mi infancia, a mi juventud. Porque Vox es exactamente eso. Es exactamente lo que nos quisimos quitar de encima.