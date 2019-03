Maurizio Carlotti 'rescata' sus peleas en Twitter y se engancha con una usuaria que le culpa de dar alas a Podemos

Ha vuelto por sus fueros. Ha sido dejar la vicepresidencia de Atresmedia y el italiano Maurizio Carlotti se vuelve a poner el mono de faena y cargar las tintas en la red social que a él más le gusta, Twitter.

Carlotti subía el siguiente tuit la noche del 23 de marzo de 2019 después del mitin de Pablo Iglesias en el que había criticado a los medios de comunicación privados:

Iglesias pide el voto para decir NO a los dueños de Atresmedia y Mediaset.



¿En que estará pensando?



¿Quiere limitar el pluralismo?



¿O depurar las redacciones, como en TVE?



¿O controlar políticamente los contenidos?



Yo me preocuparía más de que los electores le digan NO a ÉL