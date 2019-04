Un articulista de Público aprovecha el baño a Ferreras para desangrar a laSexta con una sorprendente acusación

El rifirrafe entre Antonio García Ferreras y Pablo Iglesias en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) del 9 de abril de 2019 sigue dando juego -Mendizabal ahonda en el ridículo de Helena Resano para salvar la cara a Ferreras tras la paliza de Pablo Iglesias-.

En el digital Público, el articulista Aníbal Malvar, se ha marcado una entrada en su blog -'Al rojo muerto'- donde acaba acusando que detrás del supuesto rojerío del que pretende presumir laSexta hay un sostén editorial que está más cerca de Vox que de Podemos -La inesperada pinza de Roures y Vasile contra Ferreras revienta la pre-campaña: le relacionan con Villarejo y las cloacas-.

Arranca de esta guisa el bloguero -El bochorno de laSexta va más allá: se excusan en el telediario poniendo todos los vídeos en los que adularon a Iglesias-:

Considera Malvar que lo de Iglesias estaba perfectamente planeado -Momento patético en LaSextaTV: Iglesias acusa a gritos a Ferreras de "proteger" a Eduardo Inda aún sabiendo "que sus informaciones son falsas"-:

El griterío granhermanesco llegó a los corrillos políticos de la tele hace ya tiempo. Los candidatos ya no saben si están pidiendo el voto o mendigando share. Lo supo entender muy bien Pablo Iglesias en su meditada y calculadísima arenga de Al rojo vivo. Se alzó con un trending topic laureado con el que no soñaba desde que los chicos de Podemos empezaron a aburrir a la audiencia y se vieron eclipsados por la novedad testosterónica de Vox, por la zafiedad casi humorística de Juan José Cortés y por los toreros candidatos. El duelo en barro con camisetas mojadas es el sustituto ideal de la dialéctica. Se decía antes mucho que en España no se lee. Era como una enseña de identidad nacional. Ahora yo creo que se puede decir también que en España no se piensa.