Hermann Tertsch sale a cuchillo contra Atresmedia por 'tapar' el golpismo catalán durante el debate

Hermann Tertsch, que ya es oficialmente candidato de Vox para las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 -El periodista Hermann Tertsch será candidato al Parlamento Europeo en la lista de VOX-, ha seguido el desarrollo de los debates entre cuatro de los candidatos a los comicios generales del 28 de abril de 2019 y ha estallado con el encuetro celebrado la noche del 23 de abril de 2019 en Atresmedia por ocultar la cuestión catalana y echarle mucho barniz a los golpistas -Carlos Herrera hunde a Atresmedia: airea la farsa del debate para favorecer a Pedro Sánchez-.

PALO AL PROGRAMA DE RISTO MEJIDE

De paso, Tertsch le ha soltado un buen rejonazo al programa de Risto Mejide, 'Todo es mentira' (Cuatro) por su insistencia en llamarle para que participe en alguna de sus bufonadas -Un 'esbirro' de Risto Mejide hace una broma macabra con Anson y se lleva un guantazo de Isabel San Sebastián-.

Pero el columnista del ABC, avezado en estas lides, no se deja engañar y, visto lo que han hecho con otras personalidades, les ha dicho claramente que a él no le verán el pelo en este programa o cualquier espacio que tenga a Risto Mejide como colaborador -Los macarras de Risto insisten contra Periodista Digital para generar contenido en su pésimo circo televisivo-.

El programa de Risto Mejide me ha llamado una cuarta vez. Por cuarta vez le he dicho a la mujer que me invitaba que tampoco está vez voy a ese programa ni iré nunca a ese programa ni a ninguno que haga Risto Mejide. Que a ciertos sitios y con cierta gente no se va ni a heredar.