Ester Muñoz (PP) destroza al 'Facuo' por insultarla en Twitter: "Cobarde, no has tenido ni los huevos de nombrarme"

Fue una de las grandes injusticias de estas elecciones. Ester Muñoz (León, 1985), que se había convertido en una de las caras más reconocibles del Senado por el PP, se ha quedado sin escaño. Iba de número 2 por su tierra y se ha quedado fuera.

Muñoz se ha quedado a 14.000 votos de su compañero de partido Javier Santiago Vélez, quien sí ha obtenido los sufragios necesarios para ocupar un asiento en la Cámara Alta.

Y en la izquierda más radical y sectaria lo celebran porque Muñoz les hacía mucha pupa desde su escaño en el Senado. Lo celebran destilando odio como es el caso de Rubén Sánchez, el podemita que dirige FACUA, ese chiringuito comunista camuflado de asociación de consumidores:

La respuesta ha sido demoledora:

Querido @RubenSanchezTW este parásito desbloqueó las exhumaciones de republicanos en el valle de los caidos. Tu exactamente q has hecho?



Cobarde, q no has tenido ni los huevos de nombrarme para llamarme parásito a la cara.



Preocupate menos por mi empleo y más por tu educación https://t.co/Z7n8ol4jRj