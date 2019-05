Victoria Prego lía un buen cacao por insinuar que los diputados sin patrimonio vienen a trincar a la política

Hay frases que las carga el diablo y a buen seguro que Victoria Prego no tenía la intención de decir lo que ha puesto negro sobre blanco, pero lo cierto es que ha incendiado las redes con una frase del artículo que publica este 9 de mayo de 2019 en el diario El Independiente -Victoria Prego arrincona a Alberto Garzón por el veto podemita a algunos medios: "¡Esto no se había visto nunca, es antidemocrático!"-.

El texto, 'Un rico honrado entra en el Congreso', se basa en la entrada en política de personas con un abultado patrimonio y se fija especialmente en el exalto directivo de Coca Cola, Marcos de Quinto, del que dice esta frase en particular:

Que un señor con esa fortuna forme parte de una lista electoral debería ser recibido como una garantía de que no se va a dedicar a forrarse.

Obviamente, el chorreo en Twitter fue de órdago a la grande porque se entendía que quienes no tenía un patrimonio abultado llegaba a su escaño o a su poltrona para enriquecerse a través del cargo en cuestión -Así es Marcos de Quinto, de Coca-Cola a la política-:

Victoria Prego: “Que un señor con esa fortuna forme parte de una lista electoral debería ser recibido como una garantía de que no se va a dedicar a “forrarse”. ¿Se entiende ahora mejor? pic.twitter.com/1zRhOywZMl

Lo peor del tuit de Victoria Prego no es la teoría de Chamberlain del rico que no necesita robar y por eso es buen candidato.

Lo peor es el argumento oculto: el pobre no debe ser político porque tiene todas las papeletas para ser un ladrón. Ya puestos, impidamos que vote.#Asco.