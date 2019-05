Arturo Pérez-Reverte acojona a un tuitero rescatando sus 'perlas' contra Villacís: "Lo peor es que esta hija puta saliera indemne"

¡Contra buen fardo de paja ha ido a chocar un tal David Pardo! Sí, este tuitero, anónimo hasta el 15 de mayo de 2019, ha saltado a la 'fama' después de responder a un tuit de Arturo Pérez-Reverte en el que se condenaba la agresión a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís -Pérez-Reverte: "Episodios nacionales contemporáneos. Acoso a una mujer embarazada, un día antes de que dé a luz"-.

Este tuitero, ávido de gloria, no tuvo mejor idea que soltar el siguiente exabrupto:

Lo peor de todo es que semejante hija de puta haya salido indemne. Preñada o no, eso es lo de menos. Estos mierdas no pueden pasear por ahí tranquilamente. Si escogen esa profesión, que se atengan a las consecuencias. Antes los políticos no meaban sin escolta. ¿Y ahora?