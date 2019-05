La descacharrante respuesta que Reverte le espeta a un impertinente separatista: "Un saludo, so capullo"

No hay quien pueda con Arturo Pérez-Reverte en Twitter. El escritor y académico suele tener épocas en las que no deja títere con cabeza y además, como valiente corresponsal de guerra que fue, no teme a nada ni a nadie -Pérez-Reverte hace temblar Twitter con su opinión sobre VOX y la gilipollez de la izquierda-.

Por eso, que un facineroso le retase a que tuviera "cojones" de ir a Cataluña a firmar libros y, de propina, llamarle "fascista" fue lo peor que pudo hacer porque si algo le caracteriza a Reverte en esta red social es su forma de llamar a las cosas por su nombre, son aderezos ni aditivos -Arturo Pérez-Reverte acojona a un tuitero rescatando sus 'perlas' contra Villacís: "Lo peor es que esta hija puta saliera indemne"-:

Arturito, l'espanyolet plagiador que escriu per vanagloriar i blanquejar la brutal història d'espanya de saqueig i violacions. A veure si tens cojons de venir a Catalunya a signar llibres, feixista. — M.C (@CigroMarc) 17 de mayo de 2019

La respusta de Reverte a este sujeto amigo de los lazos amarillos fue, sencillamente, magistral -El 'vacilón' de Reverte a un tuitero que quería corregir la forma de hablar de su madre-:

Vaig amb certa freqüència i sol anunciar-se prèviament. La propera vegada vagi a dir-m'ho, si és tan amable. I traigase a alguns amics tan merdes com vostè. Una salutació, so capullo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de mayo de 2019

