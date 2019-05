Pérez-Reverte ejerce de “celestina” en Twitter y ayuda a una tuitera a solucionar un problema con su pareja

El amor de Pérez-Reverte por la lengua castellana es conocido por todos, así como su presencia en Twitter, donde se ha convertido en el centinela más valorado de las buenas prácticas gramaticales en el averno lingüístico de los 140 y/o 280 caracteres. --Arturo Pérez-Reverte incendia Santander con una desabrida respuesta a la petición de un tuitero--

Las discrepancias ortográficas entre los miembros de una pareja podrían desembocar en peleas serias si no se atajan a tiempo. Que si se escribe así, que si yo lo he leído de esta otra manera, que si mi prima habla de este modo y nunca ha tenido ningún problema... A pesar de que existe un libro que contiene todas las normas del lenguaje castellano, a algunos no les parece suficiente, y prefieren solicitar la ayuda de un reconocido escritor, según recoge el heraldo. Este es el caso de la tuitera '@imdilaila' y su pareja, que no tuvo suficiente con la ayuda de la Fundéu y quiso solicitar también la opinión de Arturo Pérez-Reverte.

Al parecer, la pareja de esta usuaria de Twitter gustaba siempre de utilizar la expresión "en llegar": "en llegar te aviso", "en llegar te cuento"... Ella, convencida de que estaba diciendo algo incorrecto y, probablemente, harta de oírlo una y otra vez, lo consultó con la Fundéu que, en efecto, le confirmó lo que ya sabía. Lo correcto sería decir "cuando llegue".

@Fundeu Por favor, me podéis decir si “en llegar” es correcto? Utilizado de esta manera: en llegar te aviso, en llegar te cuento...

También lo he escuchado con otros verbos estilo “en subir te digo”.

Gracias 🖤 — An (@imdilaila) May 23, 2019

No obstante, esta respuesta no pareció terminar con la situación ya que, para convencerse, la pareja de la tuitera necesitaba una segunda opinión.

Lo adecuado sería «cuando llegue» y «cuando suba». — Fundéu BBVA (@Fundeu) May 23, 2019

El escritor acudió raudo a la llamada y parece que, esta vez sí, todo quedó solucionado y '@imdilaila' pudo respirar tranquila.