José María García se envenena con un Hermann Tertsch sorprendido por el ataque: "Ese periodista y ahora político me produce arcadas"

José María García, que en los últimos años se prodiga poco por los medios de comunicación, ha concedido una entrevista a Zenda Libros que en breve verá la luz. Pero, como en esas películas o libros, se van sacando cebos y fragmentos para enganchar al personal -José María García regresa a la COPE y se enfrentará a su viejo gran enemigo-.

Y uno de los momentos de la entrevista con el gran comunicador deportivo fue en el que le preguntaban por algún periodista que le diese poco menos que urticaria. Esta fue la respuesta del experiodista que ha pasado por las grandes radios de España -Cadena COPE: Bestial ataque de José María García a Florentino Pérez-:

–¿Algún libro o autor que le provoque arcadas? –Sí. Hay varios (piensa). Yo creo que es diputado, ahora se ha hecho político: Hermann Tertsch. Ese me ha producido no arcadas: lo otro. Próximamente, mi entrevista a José María García en @zendalibros , con fotos de @JeosmPhoto . pic.twitter.com/9fOr3ViNrW

Hermann Tertsch, el eurodiputado de Vox, mostraba su perplejidad, pero a sabiendas de que en lo personal, tanto el cáncer que sufrió como los aspectos familiares, no lo está pasando bien prefirió no hacer sangre y hasta reconoció la valía de un periodista que durante décadas provocó más de un insomnio -Hermann Tertsch sale a cuchillo contra Atresmedia por 'tapar' el golpismo catalán durante el debate-.

Desde pequeño oigo a este señor atacar a diestro y siniestro a la gente, pero hasta ahora nunca me había tocado a mí. Supongo que es una cuestión de probabilidades. A mí no me produce arcadas butanito. Le deseo pronta recuperación. https://t.co/ebrRUuxkWK