Hermann Tertsch provoca la indigestión de Évole haciéndole 'tragar' el vídeo de la entrevista de Ramos al "asesino" Maduro

Está dando la vuelta a nivel mundial la entrevista que Jorge Ramos le hizo hace ya tiempo a Nicolás Maduro -Todos los detalles de cómo Univisión recuperó la entrevista de Jorge Ramos a Maduro-.

La pieza, de la que se van conociendo fragamentos, es un canto a la verdadera libertad de prensa y a como un periodista no tiene hipotecas a la hora de hacer las preguntas precisas y, sobre todo, no perder la calma cuando el entrevistado, al que no le gustaban las cuestiones, se lanzó a su yugular con amenazas más que claras -Jorge Ramos: Dos nuevos minutos de su entrevista a Maduro, una amenaza con cárcel y una lección a Jordi Évole-.

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, alabó la valentía de Ramos y, de paso, le metió un buen rejonazo a Jordi Évole porque, lejos de estar a la altura de su colega, la única reacción que consiguió del sátrapa caribeño fue echarse unas risas con el periodista de laSexta -Jordi Évole queda como "blanqueador" después de ver los desmanes del dictador Nicolás Maduro contra Jorge Ramos-.

Es decir, mientras Maduro poco menos amenazó a Ramos con hacerle tragar sus acusaciones con Coca Cola, Évole recibía halagos y carantoñas de Maduro y sus compinches por ser el perfecto perrito faldero que sabe perfectamente a quien morder y a quien no -"Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación": Se filtró la entrevista de Jorge Ramos al dictador Nicolás Maduro-.

Mira @jordievole lo que es un periodista decente y honrado cuando entrevista a un asesino como tu amigo. https://t.co/OXX4rdAUu2 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 1 de junio de 2019

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72