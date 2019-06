Dos periodistas de El Independiente hunden a Echenique por acusarlas de ir bebidas tras avanzar su decapitación

Pablo Echenique, hay que reconocerlo, es un genio a la hora de moverse en Twitter. No deja indiferente a nadie con sus meteduras de pata y la última es para tirarse al suelo de la risa por tachar poco menos que de borrachas a las periodistas de El Independiente, Ana Cabanillas y Cristina de la Hoz, que había escrito sobre la segura defenestración de Pablo Echenique en la nueva reorganización de Podemos -Pablo Iglesias fulmina al 'quemado' Pablo Echenique para soltar lastre y salvar el culo-.

El caso es que el exsecretario de Organización de Podemos quiso despreciar a la periodista y al propio medio al que llegó a comparar con Okdiario (aunque él, con su estilo cervantino usual, llegó a llamar al digital de Eduardo Inda de otra manera) --:

El subgénero de fake news que más me gusta es el de "me tomo cuatro cubatas y me invento enterita una historia loca sobre la vida interna de PODEMOS".



Hoy en un hermano pequeño de OKcloacas venido a menos, @Irene_Montero_ y @juanmalpr afilan los cuchillos y me miran de reojo. 😂 pic.twitter.com/T3smjN0TIj