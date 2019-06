El corte de Arturo Pérez-Reverte a Mikel Erentxun por proponer como ministro de Cultura al escritor

Mikel Erentxun, uno de los cantantes de más éxito en España, primero con Duncan Dhu y luego ya en solitario, ha reclamado que el nuevo ministro de Cultura debería de ser Arturo Pérez-Reverte -Pérez-Reverte revela cuál es el principal problema de España y Ussía le corrige sin acritud-.

En una entrevista en El Español este 6 de junio de 2019, al artista le preguntan sobre sus preferencias por la cartera de Cultura y quién sería su candidato ideal. El cantante no lo duda -Arturo Pérez-Reverte acojona a un tuitero rescatando sus 'perlas' contra Villacís: "Lo peor es que esta hija puta saliera indemne"-:

Pondría a Pérez-Reverte. Me gustaría. Me parece un tío muy culto, que ha demostrado que sabe mucho de España y que quiere a España, y no se calla lo que piensa. Me cae muy bien. Me ha venido a la cabeza, no sé. No sé de qué ideología es, además. Es ambiguo. Diría que es de izquierdas y tal, pero no lo sé. No sé, me cae muy bien.